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Московский листок

Не менее ста очагов протеста трампизму разгорятся в США в ближайшее время

Опубликовано 17.02.2017 в разделе комментариев 2

сша выборы анархисты трамп
Не менее ста очагов протеста трампизму разгорятся в США в ближайшее время

В США местные жители уже во второй день подряд продолжают выходить на улицы городов в рамках акций протеста против политики нового президента США Дональда Трампа. Стремясь выразить свое недовольство, многие американцы берут отгулы на работе и пропускают занятия в колледжах и университетах, передает агентство Reuters. 

В группе "Забастовка в защиту демократии" в соцсети Facebook более 33 тысячи человек одобрили протестную инициативу, более 24 тысяч интернет-пользователей выразили готовность присоединиться к масштабной акции. При этом уже в отдельных городах и штатах американцы мобилизуются для выражения публичного недовольства Трампом. 

В движении "Забастовка для демократии" отметили, что всего в пятницу, 17 февраля, пройдет более 100 протестных акций. При этом американцы в рамках этого движения бастуют по-разному: одни массово отказываются выходить на работу или учебу и призывают к этому всех знакомых, другие же предпочитают выходить на улицы и устраивать акции протеста в общественных местах. 

Протестующие требуют прекратить "автократические нападки" на фундаментальные, конституционные права американцев. В частности, они возмущены поведением и политикой Трампа "по отношению к женщинам, мусульманам, мигрантам, расовым меньшинствам, ЛГБТ-сообществу, рабочим семьям, журналистам и судьям". 

Массовые протесты в США начались вскоре после инаугурации Трампа. "Марши женщин" против президента США прошли во многих крупных городах США и мира. В Вашингтоне в акции участвовали более 500 тысяч человек. В других городах США на марши вышло еще около миллиона человек: стотысячные акции прошли в Сиэтле, Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и других мегаполисах. 

"Марши женщин" прошли накануне и в столицах многих развитых стран мира - Вене, Париже, Лондоне, Берлине, Риме, Токио, Сиднее и многих других. В маршах принимали участие не только женщины, а такое название они получили из-за резкой риторики Трампа, которую в США сочли сексистской. 

Президент США Дональд Трамп в ответ на это заявил протестующим, что им надо было проявлять активность раньше - во время выборов. "Наблюдал за вчерашними протестами, но все время думал о том, что у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали? Знаменитости лишь усугубляют ситуацию", - написал Трамп в Twitter 22 января.

Напомним, более 1 млн человек вышли на улицы США 21 января, чтобы выразить протест президенту США Дональду Трампу, а по всему миру организаторы "Маршей женщин" оценили число участников более чем в 2 млн. 

Помимо столицы США Вашингтона, массовые демонстрации прошли в Сиэтле, Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе. На улицы этих городов вышли, только по данным полиции, минимум по 100 тыс. человек, хотя некоторые СМИ ранее сообщали, что в реальности эти цифры были значительно больше.  

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
!!!!TOBOG--TOTARIONO!&& написал 18.02.2017 00:51
"Так что продолжай мечтать о том, как кацапье повымирает, развалится РФ. Ты сейчас, пожалуй, не поймешь, но потом, когда с голой жопой в рабстве останешься тебе станет ясно, что такое братские народы. "
- Таки Я знал, что в америстане тупые населюки - идиоты и люмпены, но увидеть, как это проявляется на деле - и приятно и таки интересно! Таки сияющий гад на холме - это куча зловонного дерьма, но у него - великое будущее - как писал Верблен - "Все знают, на каком дерьме растут цветы!" Представляете, какие цветы (таки может - даже атомные грыбочки) на этом сияющем гаде вырастут? Прям Саракш вспоминается... То таки да..
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Совсем не толерантный вопрос
Q написал 18.02.2017 00:50
Какой национальный состав выступающих,есть ли там белые? Каков процент среди протестующих представителей этнического криминала и нелегальной эмиграции?
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