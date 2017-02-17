Не менее ста очагов протеста трампизму разгорятся в США в ближайшее время

В США местные жители уже во второй день подряд продолжают выходить на улицы городов в рамках акций протеста против политики нового президента США Дональда Трампа. Стремясь выразить свое недовольство, многие американцы берут отгулы на работе и пропускают занятия в колледжах и университетах, передает агентство Reuters.

В группе "Забастовка в защиту демократии" в соцсети Facebook более 33 тысячи человек одобрили протестную инициативу, более 24 тысяч интернет-пользователей выразили готовность присоединиться к масштабной акции. При этом уже в отдельных городах и штатах американцы мобилизуются для выражения публичного недовольства Трампом.

В движении "Забастовка для демократии" отметили, что всего в пятницу, 17 февраля, пройдет более 100 протестных акций. При этом американцы в рамках этого движения бастуют по-разному: одни массово отказываются выходить на работу или учебу и призывают к этому всех знакомых, другие же предпочитают выходить на улицы и устраивать акции протеста в общественных местах.

Протестующие требуют прекратить "автократические нападки" на фундаментальные, конституционные права американцев. В частности, они возмущены поведением и политикой Трампа "по отношению к женщинам, мусульманам, мигрантам, расовым меньшинствам, ЛГБТ-сообществу, рабочим семьям, журналистам и судьям".

Массовые протесты в США начались вскоре после инаугурации Трампа. "Марши женщин" против президента США прошли во многих крупных городах США и мира. В Вашингтоне в акции участвовали более 500 тысяч человек. В других городах США на марши вышло еще около миллиона человек: стотысячные акции прошли в Сиэтле, Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и других мегаполисах.

"Марши женщин" прошли накануне и в столицах многих развитых стран мира - Вене, Париже, Лондоне, Берлине, Риме, Токио, Сиднее и многих других. В маршах принимали участие не только женщины, а такое название они получили из-за резкой риторики Трампа, которую в США сочли сексистской.

Президент США Дональд Трамп в ответ на это заявил протестующим, что им надо было проявлять активность раньше - во время выборов. "Наблюдал за вчерашними протестами, но все время думал о том, что у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали? Знаменитости лишь усугубляют ситуацию", - написал Трамп в Twitter 22 января.

Напомним, более 1 млн человек вышли на улицы США 21 января, чтобы выразить протест президенту США Дональду Трампу, а по всему миру организаторы "Маршей женщин" оценили число участников более чем в 2 млн.

Помимо столицы США Вашингтона, массовые демонстрации прошли в Сиэтле, Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе. На улицы этих городов вышли, только по данным полиции, минимум по 100 тыс. человек, хотя некоторые СМИ ранее сообщали, что в реальности эти цифры были значительно больше.

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