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Московский листок

Европа так и не станет единой

Опубликовано 18.02.2017 в разделе комментариев 1

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Европа так и не станет единой

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что страны Евросоюза могут последовать примеру Великобритании и выйти из состава Евросоюза: «Я не думаю, что было капризным моментом в жизни Великобритании. Я думаю, было принято такое решение, потому что они не могут смириться с ситуацией внутри Европы, и другие могут последовать», — сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

Собственно, он повторил очевидную вещь, о которой я говорю уже давно - страны бывшего "восточного блока" могут остаться в ЕС без основных участников, настоящих западноевропейских стран с развитой экономикой и реальным политическим весом. Почему-то мои слова восприняли несерьезно. А теперь все повторяют банальность за польским министром - кто он такой? Почему его мнение чего-то весит, если еще Черчилль, когда речь заходяла о поляках говаривал, что это не национальность, а род занятий. А в СССР была поговорка, что "курица не птица"...

Впрочем, на фоне остальных членов бывшего Варшавского договора поляки действительно геополитические тяжеловесы... Ведь есть еще румыны, эстонцы и украинцы.

Вообще в Европе осталось всего 4 страны, которые пока не изъявили желания присоединиться к ЕС - это Швейцария, Норвегия, Исландия и Россия (Украина и Молдавия уже готовы подать заявки, да их не берут пока). Причем первые три постоянно в ЕС зазывают, а они что-то отбрыкиваются. И особенно сильно стали отбрыкиваться, когда в Евросоюз начали принимать откровенно нищебродские экономики. 

Все еще помнят, как из ЕС хотели уже совсем выгнать Грейцию и Португалию. А потом все же решили скинуться, и дать грекам 80 миллиардов долларов, чтобы они в союзе все-таки остались. 80 миллиардов! И есть такое ощущение, что заплатили эти деньги не Румыния со Словакией. И понятно, почему британцы проголосовали за выход из этой теплой компании?

Если в 1958 году, когда ЕС только создавался из Германии, Франции, Италии и Бенилюкса, смысл был понятен - страны-члены получали явные преференции перед окружающими. Через 15 лет вошли Великобритания, Ираландия и Дания. А вот дальше, похоже, началась благотворительность. Собственно единственное преимущество "большой Евопы" - это свободное перемещение, но теперь и это стало сильно напрягать "старых" европейцев: и "польский водопроводчик Петр" уже достал, беженцы из разных совсем не европейских стран предпочитают оседать почему-то на западе Европы, а отнюдь не на востоке, а в Косово так вообще почти никто не хочет...

А тенденция прозрачная просматривается - Нидерланды заблокировали безвиз для Украины, их с трудом уболтали (вопреки воле граждан на референдуме), но в такими настроениями это явно "слабое звено". Франция после выборов тоже может провести референдум по выходу, и не обязательно при Ле Пен - чтобы выиграть у нее, оппонент тоже может взять аналогичные обязательства, просто с другой мотивацией.

Но в такой ситуации Германия остается единственной из великих европейских держав в составе тонущего Евросоюза, а Меркель рано или поздно кто-нибудь да сменит. Германия - федерация, и в ней достаточно велики сепаратистские настроения - от богатой Баварии до бедной бывшей Восточной Германии. Мотивы разные, а результат один. И вполне возможно, чтобы сохранить единство страны, новому германскому руководству придется пожертвовать единством Европы.

Разумеется, в порядке компенсации прием в ЕС может быть либерализован и ускорен - и представьте теперь себе Евросоюз, самой мощной державой в котором является Турция!

Так что вполне возможно, что на месте единого ЕС в исторической перспективе возникнут два или даже четыре новых союза: те же старые члены ЕС, что и в 1958-73 годах (минус Италия плюс Австрия); страны Северной Европы (возможно с Исландией и Норвегией, но без Прибалтики); Южная Европа и Восточная - может быть с Турцией, может быть без нее. Россия как была сама по себе, так и останется.

Да, в общем, и Европа никуда не денется. Все по заслугам и получат, а халявы не будет.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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ну да?
хм.. написал 18.02.2017 02:34
Что значит "халявы не будет"? Эт шо, украинцы майданили и кастрюлили за бесплатно??? Не, так не пойдет! Крути в зад шарманку! Майдан в каждую Евро-попу!
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