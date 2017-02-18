Putin ex mashina или чудесное спасение Исаакия

Противостояние вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ вчера привело к неожиданному повороту. Некий неназванный высокопоставленный чиновник сообщил газете «Ведомости», что передача собора проводилась без согласования с президентом и руководством страны. Выход из сложившейся ситуации аноним видит в совместном использовании Исаакия, как государством, так и церковью. Эту новость быстро опубликовали у себя все крупные новостные ресурсы, и хоть в Смольном пока отказываются внятно комментировать происходящее, в Сети растёт ликование по поводу победы гражданского общества.

Вообще, ситуация до этого момента развивалась довольно драматично, напряжение росло, но какой-то внятной развязки, которая бы исходила из логики сюжета этого спектакля, не предвиделось. Власть уже не могла отказаться от своих слов и намерений, протестующие уже не могли махнуть рукой на проходящее и разойтись, как ни в чём ни бывало. В таких случаях драматурги прибегают к избитому, шаблонному приему - «deus ex mashina». Это когда с неба на тросе спускается божество и воздает всем по заслугам, виновных прощает, пострадавших карает или наоборот. В общем, в произведение вмешивается нечто, чего на протяжении всего предыдущего сюжета ни разу даже не упоминалось.

Но, как мы понимаем, в жизни боги так просто не спускаются на тросе, чтобы вмешаться в происходящее. Тут нужна веская причина. И она в том, что жители Петербурга не захотели быть простыми статистами и зрителями. Они вышли на сцену, потеснив главных героев. «Два человека — Полтавченко и патриарх — договорились между собой и решили, что заберут у горожан их национальное достояние. Это неправильное поведение. Вера должна быть созидающей, а не отнимающей силой» - так выразила всеобщее мнение одна из участниц протеста. Подобное нарушение привычного сюжета и привело к экстренному вмешательству, поскольку все происходящее на сцене стало опасно-непредсказуемым.

Но так ли хорош финал? Я не уверен. Власть свой косяк напрямую признавать отказалась. Бросила сквозь зубы, что мол, пока живите. Но гарантий, что попытка передачи не повторится, никто не давал. Скорее всего, это дело пока затянут, в то же время не сворачивая с намеченного пути, а спустя какое-то время, например после выборов, спокойно завершат начатое, не обращая внимания на протесты. То, чего добивались протестующие, не произошло.

Ведь дело тут вовсе не в Исаакии, как таковом. Дело в том, что те, кто протестовали, вызывали власть на разговор лицом к лицу, как равные партнеры. А власть как всегда повернулась к людям совсем другим местом. Все это вмешательство свыше, нужно лишь для того, чтобы вернуть рассерженных граждан к привычной роли безмолвных зрителей.

Причем, ни Кремль, ни Смольный даже не старались хотя бы сделать вид, что они заинтересованы в диалоге с обществом. Да, тот кремлевский анонимус что-то промямлил о том, что мнение горожан не учли. Но почему только сейчас вы спохватились? Протесты длятся уже больше месяца. И что мы видим? Полтавченко стоит на своём, Кирилл молчит, Кремль тихонько наблюдает, делая вид, что это исключительно внутреннее питерское дело. А меж тем, охранители, православные лобби и депутаты Едра беснуются, изрыгая на протестующих разного рода проклятия и угрозы. Тут пошли в ход и страшилки, о руке Госдепа и репетиции Майдана, и попытки разобщить протестующих по религиозному и идеологическому принципу, и даже старый добрый антисемитизм в исполнении Толстого. Милонов и нодовцы грозились вывести на улицы тысячи сторонников. Но последние собрали два с половиной человека, крестный ход собрал несколько больше, благодаря разнарядке: от каждого питерского храма один хоругвеносец и пять обычных кнехтов.

Что касается протестующих, они легко смогли окружить собор в несколько рядов. Легко переигрывали они своих оппонентов и идеологически. Казалось бы, у сторонников передачи Исаакия мощное преимущество, ведь они возвращают храм к своему первоначальному предназначению, быть домом для молитвы и отправления религиозных обрядов, они возвращают его верующим. На фоне мощного религиозного Ренессанса, как в России, так и в остальном мире, это казалось бы вполне нормальный и логичный шаг. Но только не в случае с РПЦ и не в путинской России. Православная церковь очень тесно переплелась с государством, а государство в свою очередь представляет собой несколько кланов мафиозного типа, которые начали свою карьеру с масштабного передела собственности, рейдерских захватов недвижимости и средств производства. Этим же все это время занималась и церковь. Захват музеев, парков, даже больниц в пользу этой организации на протяжении двух последних десятилетий стали уже обыденными рутинными новостями в нашей инфосфере. То, они выгоняют местных жителей Валаама, которые не являются монахами, то захватывают детскую инфекционную больницу в Москве, чтобы отдать помещение под косметический салон, то очередной парк оказывается уничтожен, а на его месте возникает мало кому нужная церковь. И если бы тут дело было просто во владении собственностью, они ещё замечены в бездумном и варварском отношении к захваченным зданиям и предметам. Плюс к этому поддержка любого властного мракобесия, идеологическое обоснование любой, самой абсурдной инициативы чиновников. Потому, новость о том, что один из главных символов Петербурга, памятник, входящий в список ЮНЕСКО попадет в руки этих господ, мало кого могла радовать. Она означала очередной плевок в лицо гражданам страны.

Протестующих пытались представить только атеистами, но среди них немало и верующих. Их пытались представить только разного рода радикалами, но среди них немало умеренных по своим взглядам горожан. Их пытались представить только интеллигентами, но мы видим в толпе и представителей иных классов. Их позиция оказалась ясна и последовательна. Исаакий - не просто храм, он достояние всей страны. И он не должен попасть в руки людей, которые себя неоднократно дискредитировали.

Самым удачным символом, что выражал суть протеста, были отнюдь не синие ленты, а те воздушные шарики с гневным выражением лица. Эти шарики гнева по сути выражают то общее чувство, что руководило всему протестующими. Хватит! Нас достал этот беспредел! Наше мнение никому не нужно. Нашим общим культурным достояниям какие-то люди распоряжаются как своим собственным. Но мы больше не хотим с этим мириться!

Как отмечал синодальный функционер Легойда, люди, которые сейчас пытаются «возглавить» процесс, используют эту тему исключительно как повод. И он прав! Для всех, кто вышел в поддержку собора даже с самыми умеренными требованиями это просто повод. Повод, высказать критику, которую государство не хочет слышать в иной ситуации. Повод, чтобы выразить свой копившийся годами гнев от бессилия что-то изменить в своём собственном городе и своей собственной стране. Это повод, чтобы собраться вместе и увидеть, что мы не одни, что в одном только Питере много людей, которым не всё равно.

Патриарх Кирилл буквально за час до вброса от чиновника-анонима сказал, что передача Исаакиевского собора Санкт-Петербурга в год столетия революционных событий призвана стать символом примирения нашего народа. И я тут с ним согласен. Как видите, это событие действительно послужило для примирения и консолидации людей против власти. Коммунисты, анархисты, либералы, националисты, все объединились для того, чтобы защитить Исаакий от ведомства господина Гундяева. И чудесное вмешательство свыше вовсе не означает победы, как и не говорит о том, что эта пьеса окончена. Впереди небольшой антракт, можно пойти в буфет, перекусить, но расслабляться не стоит. Основное сражение будет в следующем акте.