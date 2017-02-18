Сотрудник Центра "Э" признал, что ИГПР ЗОВ преследуют за инициативу референдума

Очередной свидетель обвинения, выступивший в качестве засекреченного агента Центра по противодействию экстремизму (Центра "Э") под кличкой "Власов", выступил накануне на процессе по "делу о референдуме". В своих показаниях он подтвердил, что цель инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть" (ИГПР "ЗОВ") состояла в подготовке и проведении референдума по принятию закона "Об оценке президента и членов ФС РФ народом России". Тем самым фактически признано, что ИГПР "ЗОВ" преследуется за инициативу подготовки референдума, подчеркнул защитник писателя Юрия Мухина и журналиста Александра Соколова Алексей Чернышев.

По обвинению в организации деятельности ИГПР ЗОВ Мухин, Соколов вместе с подполковником ВВС Кириллом Барабашом и гражданским активистом Валерием Парфеновым уже более 1,5 лет лишены свободы.

- Подтверждаете ли Вы, что цель деятельности инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть", для пресечения деятельности которой вы внедрялись, было проведение референдума?

- Да, - прозвучал ответ на вопрос Мухина.

- Содержатся ли какие-либо материалы сайта ИГПР "ЗОВ" igpr.ru в списке экстремистских? - задал вопрос Соколов.

- Этого мною не обнаружено.

- Содержатся ли в списке экстремистских материалов публикации Соколова?

- Нет.

- Запрещена ли ИГПР "За ответственную власть"?

- Нет.

Согласно своим показаниям, сотрудник ЦПЭ "Власов", представившись как Сергей Давыденко из Республики Крым, вступил в инициативную группу по проведению референдума "За ответственную власть" в 2014 году. Притворившись сторонником инициативы референдума, он участвовал в интернет-переписке и провел несколько бесед и встреч с Парфёновым и Мухиным.

"В процессе разговора Парфёнов В.Н. сообщил, что он является членом ИГПР "ЗОВ", рассказал мне, что в качестве основной цели деятельности ИГПР "ЗОВ" определено создание инициативных групп по проведению референдума более чем в половине регионов России. Проведение указанного референдума необходимо с целью внесения изменений в Конституцию РФ, лоббирования принятия Закона "О суде народа", привлечение к ответственности действующей власти... Также Парфёнов В.Н. сообщил, что перед вступлением в организацию необходимо ознакомиться с основополагающими документами ИГПР "ЗОВ", а именно: "Соглашения", "Решения ИГПР ЗОВ", Закона "О суде народа", а также ФКЗ "О референдуме"...

После изучения указанных документов и информации на различных Интернет-ресурсах, мною был сделан вывод о том, что ИГПР "ЗОВ" является приемником организации "Армия Воли Народа", деятельность которой в 2010 году была запрещена Московским городским судом. Основная задача в ИГПР "ЗОВ" осталась та же, что и в организации "Армия Воли Народа" - пропаганда и распространение идеи принятия "Закона об оценке Президента и членов Федерального Собрания Российской Федерации народом России"", - говорится в показаниях "Власова" от 21.07.15, данных в ходе следствия.

Тем не менее в ходе судебного процесса сотрудник Центра "Э" никак не смог объяснить, по каким конкретным основаниям он считает цели деятельности ИГПР ЗОВ и АВН совпадающими, ведь программные законопроекты у организаций разные. Также он не смог объяснить, в чем экстремизм инициативы референдума ИГПР ЗОВ.

Более того, в ходе процесса "Власов" был неоднократно уличен в заведомой лжи.

Например, сотрудник ЦПЭ МВД заявил суду, что обнаружил на сайте YouTube ролики с выступлениями Кирилла Барабаша, в которых, по его мнению, содержатся признаки экстремизма и в которых Барабаш якобы призывал расстреливать президента и депутатов. Однако на вопросы участников процесса о конкретном названии видеороликов, дате и месте размещения "Власов" не смог дать ответа, вспомнив лишь, что данное выступление проходило на Болотной площади. Более того, признал, что сам ролик отсутствует в федеральном списке экстремистских материалов, что явно свидетельствуют об отсутствии в нем какого-либо экстремизма.

Другой пример. На допросе у следователя "Власов" показал: «В ответ Парфенов В.Н. сообщил о событиях, связанных с преследованием «АВН» со стороны правоохранительных органов, обстоятельствах запрета ее деятельности Мосгорсудом и последующей организации в связи с этим ИГПР «ЗОВ», сообщив, что ИГПР «ЗОВ» это ни какая-то отдельная организация, а на самом деле есть АВН» (Т.1, л.д. 53).

Однако из расшифровки указанного разговора, которая есть в деле, следует, что Парфенов пояснил прямо противоположное: «Стали прижимать разные организации, значит, в 99-м году начали, в 2010 закончили признанием организации «Армия воли народа» экстремистским сообществом, всё. «АВН» на том прекратило всяческую работу... И, значит, организацию признали экстремистской, ну, и, как бы, надо им чего-то делать и тут они завернули дело, им очень не плохо, там, участие, медали, награды и премии, будет, если признать ИГПР «ЗОВ» - это ни какая не отдельная организация, вот, а это на самом деле есть «АВН». Вот они сейчас всячески, вот такой напор ведут...». (Т.1, л.д. 254-255).

На вопрос Соколова, с какой целью свидетель лжет суду и дает прямо противоположную и заведомо ложную информацию, "Власов" не дал ответа. Вопрос о том, осознает ли "Власов", что своими действиями совершает уголовное преступление по ст. 141 УК РФ по воспрепятствованию участию в референдуме, что является экстремизмом, а также дискредитирует референдумы в Крыму и на Донбассе, также остался без ответа.

Ранее Юрием Мухиным было подано заявление о возбуждении уголовного дела по ст. 307 УК РФ в отношении свидетеля "Власова" по факту дачи заведомо ложных показаний. "Вероятнее всего, во избежание ответственности и с целью продолжения дачи заведомо ложных показаний свидетеля "Власова" и потребовалось засекретить", - отметил защитник Чернышев.

Допрос свидетелей по делу продолжится 2 марта в 14:00 в зале 20 Тверского суда Москвы под председательством судьи Алексея Криворучко.