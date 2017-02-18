Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Сотрудник Центра "Э" признал, что ИГПР ЗОВ преследуют за инициативу референдума

Опубликовано 18.02.2017 автором Наталья Соколова в разделе комментариев 1

суд мухин арест игпр зов
Сотрудник Центра "Э" признал, что ИГПР ЗОВ преследуют за инициативу референдума

Очередной свидетель обвинения, выступивший в качестве засекреченного агента Центра по противодействию экстремизму  (Центра "Э") под кличкой "Власов", выступил накануне на процессе по "делу о референдуме". В своих показаниях он подтвердил, что цель инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть" (ИГПР "ЗОВ") состояла в подготовке и проведении референдума по принятию закона "Об оценке президента и членов ФС РФ народом России". Тем самым фактически признано, что ИГПР "ЗОВ" преследуется за инициативу подготовки референдума, подчеркнул  защитник писателя Юрия Мухина и журналиста Александра Соколова Алексей Чернышев.

По обвинению в организации деятельности ИГПР ЗОВ Мухин, Соколов вместе с подполковником ВВС Кириллом Барабашом и гражданским активистом Валерием Парфеновым уже более 1,5 лет лишены свободы.

- Подтверждаете ли Вы, что цель деятельности инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть", для пресечения деятельности которой вы внедрялись, было проведение референдума?
- Да, - прозвучал ответ на вопрос Мухина.
- Содержатся ли какие-либо материалы сайта ИГПР "ЗОВ" igpr.ru в списке экстремистских? - задал вопрос Соколов.
- Этого мною не обнаружено.
- Содержатся ли в списке экстремистских материалов публикации Соколова?
- Нет.
- Запрещена ли ИГПР "За ответственную власть"?
- Нет.

Согласно своим показаниям, сотрудник ЦПЭ "Власов", представившись как Сергей Давыденко из Республики Крым, вступил в инициативную группу по проведению референдума "За ответственную власть" в 2014 году. Притворившись сторонником инициативы референдума, он участвовал в интернет-переписке и провел несколько бесед и встреч с Парфёновым и Мухиным.

"В процессе разговора Парфёнов В.Н. сообщил, что он является членом ИГПР "ЗОВ", рассказал мне, что в качестве основной цели деятельности ИГПР "ЗОВ" определено создание инициативных групп по проведению референдума более чем в половине регионов России. Проведение указанного референдума необходимо с целью внесения изменений в Конституцию РФ, лоббирования принятия Закона "О суде народа", привлечение к ответственности действующей власти... Также Парфёнов В.Н.  сообщил, что перед вступлением в организацию необходимо ознакомиться с основополагающими документами ИГПР "ЗОВ", а именно: "Соглашения", "Решения ИГПР ЗОВ", Закона "О суде народа", а также ФКЗ "О референдуме"... 
После изучения указанных документов и информации на различных Интернет-ресурсах, мною был сделан вывод о том, что ИГПР "ЗОВ" является приемником организации "Армия Воли Народа", деятельность которой в 2010 году была запрещена Московским городским судом. Основная задача в ИГПР "ЗОВ" осталась та же, что и в организации "Армия Воли Народа" - пропаганда и распространение идеи принятия "Закона об оценке Президента и членов Федерального Собрания Российской Федерации народом России"", - говорится в показаниях "Власова" от 21.07.15, данных в ходе следствия.

Тем не менее в ходе судебного процесса сотрудник Центра "Э" никак не смог объяснить, по каким конкретным основаниям он считает цели деятельности ИГПР ЗОВ и АВН совпадающими, ведь программные законопроекты у организаций  разные. Также он не смог объяснить, в чем экстремизм инициативы референдума ИГПР ЗОВ.

Более того, в ходе процесса "Власов" был неоднократно уличен в заведомой лжи. 
Например, сотрудник ЦПЭ МВД заявил суду, что обнаружил на сайте YouTube ролики с выступлениями Кирилла Барабаша, в которых, по его  мнению, содержатся признаки экстремизма и в которых Барабаш якобы призывал расстреливать президента и депутатов. Однако на вопросы участников процесса о конкретном названии видеороликов, дате и месте размещения "Власов" не смог дать ответа, вспомнив лишь, что данное выступление проходило на Болотной площади. Более того, признал, что сам ролик отсутствует в федеральном списке экстремистских материалов, что явно свидетельствуют об отсутствии в нем какого-либо экстремизма.

Другой пример. На допросе у следователя "Власов" показал: «В ответ Парфенов В.Н. сообщил о событиях, связанных с преследованием «АВН» со стороны правоохранительных органов, обстоятельствах запрета ее деятельности Мосгорсудом и последующей организации в связи с этим ИГПР «ЗОВ», сообщив, что ИГПР «ЗОВ» это ни какая-то отдельная организация, а на самом деле есть АВН» (Т.1, л.д. 53).
Однако из расшифровки указанного разговора, которая есть в деле, следует, что Парфенов пояснил прямо противоположное: «Стали прижимать разные организации, значит, в 99-м году начали, в 2010 закончили признанием организации «Армия воли народа» экстремистским сообществом, всё. «АВН» на том прекратило всяческую работу... И, значит, организацию признали экстремистской, ну, и, как бы, надо им чего-то делать и тут они завернули дело, им очень не плохо, там, участие, медали, награды и премии, будет, если признать ИГПР «ЗОВ» - это ни какая не отдельная организация, вот, а это на самом деле есть «АВН». Вот они сейчас всячески, вот такой напор ведут...». (Т.1, л.д. 254-255).

На вопрос Соколова, с какой целью свидетель лжет суду и дает прямо противоположную и заведомо ложную информацию, "Власов" не дал ответа. Вопрос о том, осознает ли "Власов", что своими действиями совершает уголовное преступление по ст. 141 УК РФ по воспрепятствованию участию в референдуме, что является экстремизмом, а также дискредитирует референдумы в Крыму и на Донбассе, также остался без ответа.

Ранее Юрием Мухиным было подано заявление о возбуждении уголовного дела по ст. 307 УК РФ в отношении свидетеля "Власова" по факту дачи заведомо ложных показаний. "Вероятнее всего, во избежание ответственности и с целью продолжения дачи заведомо ложных показаний свидетеля "Власова" и потребовалось засекретить", - отметил защитник Чернышев.

Допрос свидетелей по делу продолжится 2 марта в 14:00 в зале 20 Тверского суда Москвы под председательством судьи Алексея Криворучко.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Не далек день и час
Когда написал 18.02.2017 11:34
Все эти криворучки, талаевы, власовы будут мямлить, блеять, и мычать с коровьими глазами о том что их принуждали, что они жертвы режима, сами они никогда, и ни за что, у них дети, и т.д. Пажилейти,прастити. И вот ведь какая штука, мы пожалеем и простим. Потому что мы другие, потому что мы люди.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто на самом деле убил Моторолу и Гиви?:
Результаты
Интернет-ТВ
101 Жизнь. Погибшие дети Донбасса
101 Жизнь. Погибшие дети Донбасса
16.02.2017
Калашников, Жуковский, Боглаев: таки Новый курс?
Калашников, Жуковский, Боглаев: таки Новый курс?
18.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Putin ex mashina или чудесное спасение Исаакия (1)
Сотрудник Центра "Э" признал, что ИГПР ЗОВ преследуют за инициативу референдума (1)
Каратели из батальона "Донбас" немного постреляли в расово полноценных харьковских братьев (0)
Европа так и не станет единой (12)
Не менее ста очагов протеста трампизму разгорятся в США в ближайшее время (7)
Дежурных по эскалаторам в Метрополитене им. В.И.Ленина заменят слесарями (5)
Депутат-оптимизатор Гаффнер познакомится с прожиточным минимумом в своей собственной жизни (0)
Белорусский майдан тунеядцев намечается. Спасибо Роснефти и Газпрому (12)
Советские "тушки" отбомбились по игиловским объектам в Ракке (8)
Путин спешно открестился от "реституции" Исаакия голосами "источников" (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: I love Damascus
Дарья Митина Дарья Митина: Вoт так!
Максим Калашников Максим Калашников: Зачем представлять вместо свидетелей неизвестных лиц?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Мюнхенская конференция
Дарья Митина Дарья Митина: Мoсква - Бейрут - Дамаск: пoлет нoрмальный
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss