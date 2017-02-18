Каратели из батальона "Донбас" немного постреляли в расово полноценных харьковских братьев

В Харькове произошла перестрелка между двумя конфликтующими группами, ранен один человек. Об этом сообщается в Facebook «Громадське Харків». В районе Алексеевка ветераны батальона «Донбас» открыли огонь по активистам «Схидного корпуса». Причина стрельбы — конфликт по поводу блокады в районе противостояния на востоке Украины.

После случившегося ветераны батальона «Донбасс» спрятались в расположенном неподалеку детском саду. Через некоторое время они, бросив оружие, сдались полиции.

Пострадавшего госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.

С конца января ветераны антитеррористической операции (по терминологии Киева, боевые действия на юго-востоке страны) и депутаты, выступающие против торговли с Донбассом, блокируют вывоз угля из региона. Сначала они перекрыли железнодорожные пути, а затем и автотрассу.

17 февраля на Украине начал действовать чрезвычайный режим в энергетике. «Укрэнерго» получила право веерных отключений электроэнергии и регулирования графиков аварийного отключения.

Тем временем Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, направленное на решение проблемы угольной блокады. Об этом сообщается на сайте главы государства. Документ, в частности, предписывает правительству «принять исчерпывающие меры по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины».

Блокада Донбасса началась 25 января 2017 года при поддержке парламентских фракций «Самопомощь», «Батькивщина» и внефракционных народных депутатов Семена Семенченко, Владимира Парасюка. Участники акции требуют прекратить торговлю с ДНР и ЛНР, начать борьбу с контрабандой товаров, освободить украинских пленных и признать захваченные районы Донбасса «оккупированными».

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