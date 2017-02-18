Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Свердловске совершено циничное убийство разносившей пенсии по домам работницы почты

Опубликовано 18.02.2017 в разделе комментариев 1

криминал беспредел свердловск почта россии
В Свердловске совершено циничное убийство разносившей пенсии по домам работницы почты

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудницы почты в Екатеринбурге, передает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по Свердловской области Александра Шульгу. 

«По факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы», — заявил он. 

По данным местных СМИ, сотрудница почты занималась доставкой пенсий. Ее тело было обнаружено 17 февраля на лестничной клетке дома, расположенного на Самоцветном бульваре. Кроме того, отмечается, что находившиеся при ней 240 тыс. руб. пропали. 

В региональном управлении «Почты России» сообщили, что филиал оказывает правоохранительным органам «максимальное содействие в раскрытии преступления».

От редакции: Вроде бы рядовая криминальная хроника... Но когда задумаешься, представишь себе всю обстановку, всё предшествовавшее именно этому убийству - ужасаешься уже не просто крови, а озверению, причём уже не локальному, а какому-то кризисно-социальному. Ведь женщина занималась таким благороднейшим делом, на которое и покушаться - даже "в законе"! - как-то немыслимо. Украдены деньги самых незащищённых, самых бессильных. Женщина видела этот быт - в основном, нищий. И те деньги, что она приносила позволяли теплиться жизни "в гробовых отдалённых домах"... Говорят, что совершающих такие преступления - даже на зоне "урабатывают", как и севших за изнасилование.

Впрочем, тоже как-то нелепо тут уповать на законы зоны - что-то главное, государственное, утрачено в социуме. Цель жизни, цель развития. Когда одна конкуренция и выживание на повестке дня. Вот и начинается истребление уже без каких-либо, даже бандитских ограничений. То на фельдшера нападают сексуально озабоченные пьяные ублюдки, вызывавшие её для оказания медицинской помощи в Саратове, то вот такое... "Бешеная зона, рой себе могилу - красный порядок набирает силу" - вот что хочется ответить на такую преступность. Суровые законы ГУЛАГа - вот что заслуживает такое общество, новый виток "первоначального накопления социализма". Самыми мобилизационными, местами насильственными методами. Ресурс мирного развития и мирного же манёвра "обратно в СССР" - сырьевая империя явно весь выработала в воздух - точнее, за рубеж.

Д.Ч.

Новости по теме:

Любовь россиян к Сталину достигла максимума за 16 лет 

1 млрд рублей украли мошенники с карт россиян в 2016 году 

Групповое изнасилование фельдшерицы в Саратове не состоялось

Ярославскую фельдшерицу избил тот, кому она хотела оказать медпомощь 

На северо-востоке Москвы совершено вооруженное нападение на инкассаторов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
кто посмел? написал 18.02.2017 12:26
циничные бандеры? подпиндосники-либерасты? Обама? Трамп? Рептилоиды???
но точно не высокодуховные русские!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто на самом деле убил Моторолу и Гиви?:
Результаты
Интернет-ТВ
101 Жизнь. Погибшие дети Донбасса
101 Жизнь. Погибшие дети Донбасса
16.02.2017
Калашников, Жуковский, Боглаев: таки Новый курс?
Калашников, Жуковский, Боглаев: таки Новый курс?
18.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Свердловске совершено циничное убийство разносившей пенсии по домам работницы почты (1)
Putin ex mashina или чудесное спасение Исаакия (4)
Сотрудник Центра "Э" признал, что ИГПР ЗОВ преследуют за инициативу референдума (3)
Каратели из батальона "Донбас" немного постреляли в расово полноценных харьковских братьев (8)
Европа так и не станет единой (18)
Не менее ста очагов протеста трампизму разгорятся в США в ближайшее время (7)
Дежурных по эскалаторам в Метрополитене им. В.И.Ленина заменят слесарями (6)
Депутат-оптимизатор Гаффнер познакомится с прожиточным минимумом в своей собственной жизни (0)
Белорусский майдан тунеядцев намечается. Спасибо Роснефти и Газпрому (15)
Советские "тушки" отбомбились по игиловским объектам в Ракке (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: I love Damascus
Дарья Митина Дарья Митина: Вoт так!
Максим Калашников Максим Калашников: Зачем представлять вместо свидетелей неизвестных лиц?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Мюнхенская конференция
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss