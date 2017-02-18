В Свердловске совершено циничное убийство разносившей пенсии по домам работницы почты

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудницы почты в Екатеринбурге, передает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по Свердловской области Александра Шульгу.

«По факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы», — заявил он.

По данным местных СМИ, сотрудница почты занималась доставкой пенсий. Ее тело было обнаружено 17 февраля на лестничной клетке дома, расположенного на Самоцветном бульваре. Кроме того, отмечается, что находившиеся при ней 240 тыс. руб. пропали.

В региональном управлении «Почты России» сообщили, что филиал оказывает правоохранительным органам «максимальное содействие в раскрытии преступления».

От редакции: Вроде бы рядовая криминальная хроника... Но когда задумаешься, представишь себе всю обстановку, всё предшествовавшее именно этому убийству - ужасаешься уже не просто крови, а озверению, причём уже не локальному, а какому-то кризисно-социальному. Ведь женщина занималась таким благороднейшим делом, на которое и покушаться - даже "в законе"! - как-то немыслимо. Украдены деньги самых незащищённых, самых бессильных. Женщина видела этот быт - в основном, нищий. И те деньги, что она приносила позволяли теплиться жизни "в гробовых отдалённых домах"... Говорят, что совершающих такие преступления - даже на зоне "урабатывают", как и севших за изнасилование.

Впрочем, тоже как-то нелепо тут уповать на законы зоны - что-то главное, государственное, утрачено в социуме. Цель жизни, цель развития. Когда одна конкуренция и выживание на повестке дня. Вот и начинается истребление уже без каких-либо, даже бандитских ограничений. То на фельдшера нападают сексуально озабоченные пьяные ублюдки, вызывавшие её для оказания медицинской помощи в Саратове, то вот такое... "Бешеная зона, рой себе могилу - красный порядок набирает силу" - вот что хочется ответить на такую преступность. Суровые законы ГУЛАГа - вот что заслуживает такое общество, новый виток "первоначального накопления социализма". Самыми мобилизационными, местами насильственными методами. Ресурс мирного развития и мирного же манёвра "обратно в СССР" - сырьевая империя явно весь выработала в воздух - точнее, за рубеж.

Д.Ч.

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