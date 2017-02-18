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Московский листок

В Москве проходит выставка нижнего белья эпохи второй холодной войны

Опубликовано 18.02.2017 в разделе комментариев 2

война ракеты ядерная трусы белье
В Москве проходит выставка нижнего белья эпохи второй холодной войны

Ежегодная международная выставка нижнего белья и купальников Lingerie Show-Forum проходит в Москве с 16 по 24 февраля. Тоже мне новость, скажете. Вон, Россию минувшей ночью обвинили в нарушении договора РСМД и грозились принять меры... А вы тут про бабское исподнее.

И все же рискнем сказать, что значение женских трусов и лифчиков для окружающей нас действительности никак не меньше, чем ракет средней и тем более малой дальности. Хотя, конечно, несвоевременное применение ракет делает женское белье неактуальным. Но пока ядерного апокалипсиса не случилось, вопросы интимных отношений будут волновать обе половины человечества куда сильней, чем разрешенные радиусы ракет.

Да и что может противопоставить французский министр обороны? В 80-е годы Франция приобрела полноценную ядерную триаду, став третьей мировой ядерной державой - и сама же отказалась от нее, добровольно перейдя в разряд держав ядерных, но второстепенных. И теперь могут по ночам рассказывать другим таким же страшилки про русские ракеты, нацеленные прямиком на Елисейский дворец.

Ну хорошо хоть от женских трусов не отказались. Обидно бы было - Франция и без ядерной триады, и без белья.

Но нет, с бельем все в порядке.

Для России же эта выставка исподнего своего рода моральная компенсация за другую историю, ставшую уже легендой.

Когда Ив Монтан, в те времена считавшийся большим другом Советского союза, был на гастролях в Москве, часть гонорара он истратил на приобретение большой коллекции советского белья - как мужского, так и женского. Коллекция была привезена во Францию и долгое время выставлялась в одном из парижских залов, пользуясь огромным успехом у парижан.

В общем, дружба с Монтаном прекратилась. 

Понятно, что достижения советского легпрома хрущевских времен выглядели весьма убого и даже комично рядом с французским бельем престижных марок. Но ведь и подход-то к этому вопросу был абсолютно различным.

В южной Европе даже в послевоенный период порядочные женщины вообще не носили нижнего белья - это считалось неприличным, в круженые трусики одевались только проститутки, чтобы соблазнять мужей благопристойных метерей семейств. А прекрасное кружевное белье надевали, конечно, не только девицы легкого поведения, но в основном дамы из более развитых слоев населения. За исключением Северной Европы, конечно, где нижнее белье выполняло основную задачу - предохранять от холода.

В СССР климат, понятно, не способствовал отказу от нижнего белья, и перед советским легпромом стояла совсем иная задача - одеть всех без исключения, качественно и дешево.

Кстати, образцы брались в основном североевропейские: германские, финские, шведские. Я интересовался насчет знаменитых "панталонов с начесом" у гражданок, которым мог запросто задавать такие вопросы - все в один голос отзывались об этом белье хорошо, оно было удобным и теплым. А для демонстрации противоположному полу, в общем-то и не предназначалось.

Насчет качества - это естественно. Во-первых материалы были в то время в основном натуральными, а во вторых над этими немногими образцами работали целые коллективы гигиенистов, с точки зрения потребительских свойств все было выверено и перепроверено. 

Ну и естественно - разный подход приводил к абсолютно различному результату. И результат был я б не сказал, что такой уж плохой - во всяком случае, рождаемость росла именно в СССР, а удовольствие от "ентого дела", я в этом абсолютно убежден, с фасоном нижнего белья ну вообще никак не связано - в той же южной Европе хоть совсем недавно белья вообще не носили, но результат был вполне себе ничего...

И вот в это же самое время, когда Ив Монтан стебался над фасонами советских рейтузиков, мужики, одетые в удобные, теплые армейского фасона кальсончики под спецовками, где-то на Урале клепали лучшие в мире ракеты. И в таком количестве, что кружевные трусики годились на их фоне только для одного - навалить в них со страху. 

Тут уж каждому свое...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
челипок написал 18.02.2017 14:39
какая мерзость. помнится в советские времена приезжали к нам разные "друзья" с запада, перед которыми все стояли на задних лапках, а по прибытии домой они устраивали выставки нижнего женского белья производимого в СССР. подобные выставки там имели огромный успех, но зачем это нам?!
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Смотрим Вместе!
Блоггер написал 18.02.2017 14:05
https://www.youtube.com/watch?v=t42-71RpRgI
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