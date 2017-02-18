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Московский листок

Тем временем в КНР вышел на службу первый вокзальный робокоп

Опубликовано 18.02.2017 в разделе комментариев 0

прогресс полиция кнр техника
Тем временем в КНР вышел на службу первый вокзальный робокоп

В китайской провинции Хэнань на службу заступил первый робот-полицейский. Он занимается патрулированием зала ожидания железнодорожного вокзала в городе Чжэнчжоу. Об этом сообщает gbtimes. 

Робот передвигается на колесах, на его корпусе расположены сенсорные датчики, а рост не превышает роста человека. Он может самостоятельно производить патрулирование территории, сканировать и распознавать лица людей и отвечать на вопросы пассажиров. Также он способен определять температуру воздуха и предупреждать об угрозе пожара. 

На данный момент робот дежурит в тестовом режиме. Планируется, что скоро он начнет работать в ночное время, когда в залах ожидания больше всего пассажиров. 

Ранее сообщалось, что робот-журналист Сяо Нань (Xiao Nan), созданный в Китае, опубликовал свою первую статью в газете Southern Metropolis Daily. Ему потребовалась одна секунда, чтобы написать заметку на 300 иероглифов.

Отметим, что КНР растёт не только в мирной технике - США всё сильнее беспокоит её военный потенциал.

В январе Народно-освободительная армия Китая опубликовала на своем сайте фотоотчет с учений ВВС "Красный меч - 2016", проведенных еще в ноябре прошлого года. Попавшие в отрытый доступ снимки породили предположения, что китайские военные проводят испытания новой ракеты дальности действия за пределами прямой видимости класса "воздух - воздух". 

На одной из фотографий, размещенных на официальном сайте армии КНР в середине января, запечатлен двухдвигательный истребитель "Цзянь-11B" (J-11В), несущий большую ракету. Ее длина составляет примерно четверть от 22-метрового военного самолета. 

В учениях "Красный меч - 2016", по данным китайских ВВС, приняли участие около 100 самолетов. При этом еще в конце 2016 года на сайтах, посвященных оружию, распространились фотографии с китайским ударным истребителем J-16, несущим почти идентичную ракету.  

Новость по теме:

"Красный меч" КНР беспокоит США, особенно новая ракета "воздух - воздух"



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