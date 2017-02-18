Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Паспорта ДНР и ЛНР Путин признал - а сами республики?

Опубликовано 18.02.2017 в разделе комментариев 1

силовигархия днр лнр ато мид рф
Паспорта ДНР и ЛНР Путин признал - а сами республики?

Россия с нынешнего дня признает паспорта, выданные в самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля. Произошло это на фоне встречи глав МИД "нормандской четверки" в Мюнхене: дипломаты в субботу обсуждают возможности продвинуться в урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе.

Указ, который подписал Путин, называется "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Пресс-служба Кремля отмечает, что сделано "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права".

В тексте указа отмечается, что эти меры действуют "временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений".

"В Российской Федерации признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях", - цитирует указ "Интерфакс".

Также указано, что граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, смогут осуществлять въезд и выезд из РФ без оформления виз на основании документов, удостоверяющих личность и выданных органами, фактически действующими на территориях указанных районов.

Сведения о негласном признании паспортов ДНР и ЛНР появились в СМИ в начале февраля. Тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что это неофициально: "Это не официальное признание паспортов, речь идет об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений".

В Мюнхене обсуждают урегулирование конфликта

Встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) началась в Мюнхене. Сообщение об этом по лентам агентств прошло за полчаса до известий о подписании указа.

В переговорах принимают участие руководители внешнеполитических ведомств четырех стран - Сергей Лавров, Зигмар Габриэль, Жан-Марк Эро и Павел Климкин. Главной темой, как ожидается, станет очередное обострение в Донбассе и реализация минских договоренностей.

Перед ее началом глава МИД России Сергей Лавров выступил на Мюнхенской конференции, где заявил, что восстановление контроля Киева над границей с Россией возможно только после выполнения минских соглашений. В настоящее время некоторые пропускные пункты контролируются сепаратистами ДНР и ЛНР. В Киеве ранее заявляли, что контроль над границей должен быть передан украинской погранслужбе до того, как в "отдельных районах Донбасса" будут проведены выборы.

Последняя встреча глав МИД "нормандского формата" прошла в Минске в ноябре 2016 года.

Паспорта негласно признали ещё в начале февраля

Российские власти 2 февраля неофициально признали легитимность паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных областей. Представители РЖД, отечественных авиакомпаний и гостиниц получили негласные указания принимать соответствующие документы и оказывать услуги жителям Донбасса. Как стало известно РБК, это результат неофициальных договоренностей Москвы с властями непризнанных республик. 

О том, что по паспортам ДНР и ЛНР можно пересечь границу с Россией и летать внутренними рейсами, журналистам рассказали сами жители самопровозглашенных народных республик, источники в Госдуме и дипломатических кругах. Также эту информацию официально подтвердили в авиакомпании S7 Airlines. 

Зампред народного совета ДНР Денис Пушилин признал, что лично пользуется паспортом непризнанной республики с весны 2016 года и посещает по нему Россию. По его словам, возможность летать по документам ЛНР и ДНР предоставляют все российские авиакомпании "и S7, и "Аэрофлот", и "ЮТэйр". 

Эту же информацию подтвердил и полпред ЛНР в Минской группе Владислав Дейнего. Журналист Анна Долгарева, работающая в Донбассе, в свою очередь, также рассказала, что сама ездила по паспорту ЛНР маршрутами РЖД.

Материалы по теме:

Сырьевая империя негласно признала паспорта ДНР и ЛНР

Москвич Бородай еще надеется присоединить ЛНР и ДНР к РФ

В деле государственного строительства действовать надо быстро!

Ввести военное положение и прекратить торговлю в ДНР и ЛНР требует освобождённая майданом Юля



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
а сами
Терапевт написал 18.02.2017 18:53
Куды торопимся?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто на самом деле убил Моторолу и Гиви?:
Результаты
Интернет-ТВ
101 Жизнь. Погибшие дети Донбасса
101 Жизнь. Погибшие дети Донбасса
16.02.2017
Калашников, Жуковский, Боглаев: таки Новый курс?
Калашников, Жуковский, Боглаев: таки Новый курс?
18.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Послушная ООН КНР стягивает удавку санкций на шее КНДР (2)
Паспорта ДНР и ЛНР Путин признал - а сами республики? (1)
В Москве проходит выставка нижнего белья эпохи второй холодной войны (11)
Тем временем в КНР вышел на службу первый вокзальный робокоп (1)
В Свердловске совершено циничное убийство разносившей пенсии по домам работницы почты (9)
Putin ex mashina или чудесное спасение Исаакия (7)
Сотрудник Центра "Э" признал, что ИГПР ЗОВ преследуют за инициативу референдума (9)
Каратели из батальона "Донбас" немного постреляли в расово полноценных харьковских братьев (11)
Европа так и не станет единой (23)
Не менее ста очагов протеста трампизму разгорятся в США в ближайшее время (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Не навалить бы в кружевные панталоны
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: I love Damascus
Дарья Митина Дарья Митина: Вoт так!
Максим Калашников Максим Калашников: Зачем представлять вместо свидетелей неизвестных лиц?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss