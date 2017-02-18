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Московский листок

Послушная ООН КНР стягивает удавку санкций на шее КНДР

Опубликовано 18.02.2017 в разделе комментариев 2

кндр оон кнр
Послушная ООН КНР стягивает удавку санкций на шее КНДР

Китай объявил о полном прекращении закупок угля в Северной Корее, для которой продажа топлива индустриальному лидеру региона - существенный источник валютной выручки. Запрет вступит в силу с 19 февраля, сообщило министерство коммерции Китая.

"Для выполнения резолюции 2321 Совета безопасности ООН, на основании "Закона КНР о внешней торговле" и коммюнике под номером 81 министерства коммерции и главного таможенного управления КНР, в 2017 году приостанавливается экспорт угля из КНДР", - цитирует РИА "Новости" рапорт ведомства.

Отмечается, что запрет будет действовать до 31 декабря 2017 года. При этом он касается угля из КНДР, о поступлении которого китайская таможня уже получила данные, однако не успела оформить разрешение.

Китай - главная региональная держава, которая ранее стремилась избегать строгой изоляции КНДР, в частности, периодически оказывала стране продовольственную помощь. Как отмечает Reuters, из ограничений на закупку топлива тоже делались исключения "по гуманитарным соображениям". Однако на фоне активизации ядерных и ракетных испытаний в Северной Корее позиция Китая ужесточилась.

В конце января Китай ввел запрет на экспорт в КНДР продукции и технологий двойного назначения, которые, в частности, могут использоваться для создания оружия массового поражения, говорится в сообщении министерства коммерции КНР. Отмечалось, что эти меры вводятся для выполнения резолюции 2321 Совета безопасности ООН, связанной с ядерными испытаниями со стороны Северной Кореи.

Китай ограничивал импорт сырья из КНДР в апреле 2016 года, тогда также была запрещена продажа Пхеньяну авиационного топлива. Тогда были запрещены закупки угля, железа, железной руды, золота, титана, ванадия и минералов редкоземельных металлов. Однако эти ограничения не касались угля, предназначенного для пользования гражданами.

Мировое сообщество начало ужесточать санкции в отношении КНДР с начала 2016 года после того, как КНДР провела четвертые испытания ядерного оружия. В ответ на все санкции КНДР отказывается свернуть ядерную программу, объясняя ее необходимость угрозой безопасности со стороны США и их союзников в регионе. В сентябре страна провела самые мощные в своей истории ядерные испытания, а в новогоднем обращении лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о скорых испытаниях межконтинентальной ракеты.

- Да уж, - отмечает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - кто теперь вспомнит былую дружбу двух социалистических республик и строку из песни китайского добровольца, который "через горы, по травам и пескам, мимо тихих степных маньчжурских сёл" шёл "чтоб помочь нам справиться с бедой - гнать американцев прочь"? нет, "коммунистический Китай" в цепи империализма стабильно выполняет свои функции, кризис его сделал ещё дисциплинированнее, а уж когда ожидается вывод производств в США, так и вообще - сама толерантность и "законопослушность" ООН.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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лцу написал 18.02.2017 19:12
у меня тоже такой вопрос возник. Если кто захочет контролировать, так в иероглифах ихних запутается и бросит копаться в бумажках. Там ничего не разберешь, что в Китае делается.
КНДР - провинция КНР. Не может КНР сама себя высечь.
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китай объявил
Терапевт написал 18.02.2017 18:58
Кто станет контролить "объяву"? СММ ОБСЕ?
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