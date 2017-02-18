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Московский листок

Слезоточивый газ применён уже в Париже, выступления против полицейского террора длятся неделю

Опубликовано 18.02.2017 в разделе комментариев 0

протест франция террор полицаи
Слезоточивый газ применён уже в Париже, выступления против полицейского террора длятся неделю

В Париже полицаи применили слезоточивый газ, чтобы разогнать участников протеста, которые выступили против произвола сотрудников полиции.  Как сообщают СМИ, протестующие подготовили плакаты с надписями «Справедливость для Тео». тем самым напоминая об истории 21-летнего молодого человека, который подвергся сексуальному насилию со стороны полицейского.

В связи с инцидентом по Парижу и его пригородам прокатилась волна протестов, были задержаны порядка двух сотен человек.

Протестные акции проходят в Париже и пригородах с 4 февраля.

Неделю назад порядка 2 тысяч участников протеста вышли в субботу на улицы города Бобиньи в северо-восточном пригороде Парижа, требуя "Справедливости для Тео". Протестующие держали в руках плакаты в надписями "Полиция убивает невинных людей" и "Полицейское изнасилование".

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих.

Гнев жителей департамента вызвал инцидент, произошедший на прошлой неделе в Оне-су-Буа. Тогда полицейские остановили на улице молодого человека 22 лет, якобы выкрикнувшего кодовое слово, предупреждающе торговцев наркотиков о приближении стражей порядка. Впоследствии завязалась потасовка между ним и полицейскими.

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