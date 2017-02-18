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Московский листок

Белоруссия вынуждена покупать нефть у далёкого Ирана: "Союзное государство" довело

Опубликовано 18.02.2017 в разделе комментариев 3

белоруссия кризис силовигархия
Белоруссия вынуждена покупать нефть у далёкого Ирана: "Союзное государство" довело

Белоруссия купила 600 тыс. баррелей иранской нефти, сообщает National Iranian Oil Company (NIOC). "Белоруссия приобрела 600 тыс. баррелей иранской легкой и тяжелой сырой нефти у Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) для отгрузки в феврале", - говорится в пресс-релизе компании.

Там отметили, что это первая покупка иранской нефти республикой после отмены международных санкций против Тегерана в прошлом году.

В концерне "Белнефтехим" данную информацию не подтверждают, однако подчеркивают, что "концерн занимается выполнением поручения главы государства по диверсификации поставок нефти".

Как сообщалось, из-за расхождений в подходах к определению цены российского газа между Россией и Беларусью возник конфликт неплатежей. Россия в ответ сократила поставки нефти в Белоруссии из-за чего объем переработки нефти белорусскими нефтеперерабатывающими заводами в 2016 году сократился почти на 20% до 18,6 млн тонн нефти.

В начале февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для замещения российской нефти республика ищет в других странах нефть для переработки на своих нефтеперерабатывающих предприятиях. "В Венесуэлу едем добывать нефть, сейчас в Канаду поедем, в Иране договариваемся", - сказал тогда Лукашенко.

"Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло. Понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно. Но свобода, независимость - это очень рентабельно и это не оценивается никакими деньгами, никакими числами. ...Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают", - заявил белорусский президент 3 февраля в ходе пресс-конференции.

Тем временем в Минске прошел несанкционированный властями «Марш рассерженных белорусов». Сообщается, что около тысячи человек, которые собрались на Октябрьской площади, приняли резолюцию с требованиями к руководству страны, которую зачитал кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2010 года Николай Статкевич. 

В частности, протестующие требуют отменить декрет «о тунеядцах», «вернуть свободные и честные выборы», а также прекратить повышение тарифов ЖКХ и пенсионного возраста.

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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Да хватит уже их кормить за наш счет!
Вы, господин, Сечин-Миллер написал 18.02.2017 23:40
что-то уж совсем оборзели. Вы что, думаете, мы в магазины не ходим? Или ходим, но покупаем исключительно российскую продукцию и жрем это г.но из чувства патриотизма? Лично я, если беру, например, тушенку, то только белорусскую. Если ее нет, российскую не беру. Если есть белорусская сгущенка, беру ее, если ее нет, а есть только российская, прохожу мимо - пусть украшает витрину. То же и прочая продукция. Российский капитализм и качество товаров - вещи несовместимые. Если кто-то что-то и берет, то только от безысходности. Так что не развешивайте нам на уши свою расеянскую лапшу - она спросом не пользуется, так как товар некачественный.
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Хватит кормить?
анатолий1 написал 18.02.2017 23:24
Щас! Про ГОСТ, полуправда хуже лжи.Вы какие ГОСТ сравниваете? ГОСТ СССР или Россиянский и современный Белорусский? А что больше половины продуктов в РФ вообще по ТУ выпускают, это как?Ха в отделе Белорусские деликатесы! А в Белорусском магазине или на рынке не пробовали купить? Это где скидка в 70%? А продукцию Белоруссии мы покупаем по мировым ценам? Ларчик просто открывается. В Белоруссии много лакомых не разграбленных кусков а в РФ уже не хватает на всех "друзей и эффективных собственников". А что нашу руду, лес и т.д. на западе жрут в том виде, как получают? Нефть так же в первозданном виде используют? Кто мешает нашим "эффективным собственникам" перерабатывать нефть у себя? Что не терпится уничтожить и Белорусь, как уничтожили почти всю промышленность в РФ?
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(без названия)
Да хватит уже их кормить за наш счет! написал 18.02.2017 22:33
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