Белоруссия вынуждена покупать нефть у далёкого Ирана: "Союзное государство" довело

Белоруссия купила 600 тыс. баррелей иранской нефти, сообщает National Iranian Oil Company (NIOC). "Белоруссия приобрела 600 тыс. баррелей иранской легкой и тяжелой сырой нефти у Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) для отгрузки в феврале", - говорится в пресс-релизе компании.

Там отметили, что это первая покупка иранской нефти республикой после отмены международных санкций против Тегерана в прошлом году.

В концерне "Белнефтехим" данную информацию не подтверждают, однако подчеркивают, что "концерн занимается выполнением поручения главы государства по диверсификации поставок нефти".

Как сообщалось, из-за расхождений в подходах к определению цены российского газа между Россией и Беларусью возник конфликт неплатежей. Россия в ответ сократила поставки нефти в Белоруссии из-за чего объем переработки нефти белорусскими нефтеперерабатывающими заводами в 2016 году сократился почти на 20% до 18,6 млн тонн нефти.

В начале февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для замещения российской нефти республика ищет в других странах нефть для переработки на своих нефтеперерабатывающих предприятиях. "В Венесуэлу едем добывать нефть, сейчас в Канаду поедем, в Иране договариваемся", - сказал тогда Лукашенко.

"Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло. Понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно. Но свобода, независимость - это очень рентабельно и это не оценивается никакими деньгами, никакими числами. ...Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают", - заявил белорусский президент 3 февраля в ходе пресс-конференции.

Тем временем в Минске прошел несанкционированный властями «Марш рассерженных белорусов». Сообщается, что около тысячи человек, которые собрались на Октябрьской площади, приняли резолюцию с требованиями к руководству страны, которую зачитал кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2010 года Николай Статкевич.

В частности, протестующие требуют отменить декрет «о тунеядцах», «вернуть свободные и честные выборы», а также прекратить повышение тарифов ЖКХ и пенсионного возраста.

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