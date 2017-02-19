Путин признал документы стран, которые не признал

Президент Путин подписал Указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Указ размещен на официальном сайте Кремля. В тексте документа говорится, что на территории РФ признаются документы, выданные в ЛНР и ДНР. Кроме того, узаконивается, что жителям Донбасса не нужны визы для въезда в Россию.

Максим Калашников пишет: "С удовлетворением принимаю новость об указе Путина о признании паспортов ДНР и ЛНР. И требую следующего шага: признания ЛНР и ДНР по образу и подобию Абхазии и Южной Осетии. И еще - вхождения ЛНР и ДНР в состав РФ. Ибо после того, как Москва три года держала республики под обстрелами карателей и под властью криминала, после того, как экономика Донецкого кряжа оказалась практически уничтоженной, она обязана сделать этот шаг. Ибо в Донбассе живут русские, которые для нас ну ничем не хуже иных граждан РФ. Например, чеченцев. Я жду этих шагов... Иначе - очередное пускание пыли в глаза и паллиатив выйдут".

Хм! Подготовка и подписание указа президента о признании паспортов ДНР и о признаниии самой ДНР по трудозатратам и по времени - это примерно одно и тоже. Но Путин подписал первое, а не второе. Наверно не по ошибке, наверно думал.

«Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут осуществлять въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз на основании документов, удостоверяющих личность».

Вот что написано в указе! Граждане Украины (!), проживающие, соответственно, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины же!

Я вот не припоминаю, чтобы перед признанием Абхазии и Южной Осетии выходил указ о признании абхазов и осетин гражданами Грузии, но с немного своеобразными паспортами. Более того, в случае признания ДНР и ЛНР указ вооще теряет какой-либо смысл. Из чего можно сделать простой вывод - никакого признания республик вслед за указом не последует.

Конечно, для жителей республик это некоторое в известной степени облегчение - по крайней мере, ополченцев, воевавших за независимость с Украиной, не станут, наверно, больше выдавать Украине как ее граждан - прямиком в тюрьму. Хотя может и станут - ведь они все равно числятся в РФ гражданами Украины, и если Украина сделает запрос, то ведь и выдадут! У РФ соглашения с Украиной, строго говоря, действуют так, будто по-прежнему там президентом работает Янукович, будто не было госпереворота и полной подмены государства - одного другим.

Я понимаю, что Америке и Европе выгодно так думать, но России-то зачем? Ведь вся гражданская война на юго-востоке Украины имеет причиной именно это - госпереворот и подмену государства, когда половина страны это худо-бедно признала, а другая половина - нет!

Вот в редакционной почте лежит обращение.

Я, Андрушевич Олег Петрович, 03.06.1982 г.р. рожденный в СССР фактически являюсь гражданином Украины, с декабря 2013 по май 2014 во время неправомерных событий на майдане и гос. переворота в г.Киев а после в г.Харьков, состоял и был активным участником движения «Антимайдан», из за чего получил преследование правоохранительными органами а также отдельными лицами и организациями, представляющими незаконную власть Украины. В июне 2014 был вынужден покинуть г.Харьков воизбежание надо мной расправы. Прибыл в г.Луганск и вступил в ряды ополчения. Принимал непосредственное участие в боях против незаконной и фашистской власти Украины в составе спец. батальона «Леший»,с сентября по ноябрь 2014 г. проходил службу в батальоне Святого Георгия Победоносца(справку прилагаю) где получил ранение и контузию, после восстановления здоровья, с января по август 2015 проходил службу в 1 казачьем полку им. Платова(фото удостоверений прилагаю) в августе 2015, после ухудшения состояния здоровья был вынужден переехать в г.Новошахтинск Ростовской области. Куда в ноябре 2014 с Харьковской обл., по причине преследования правоохранительными органами а также отдельными лицами за помощь батальонам ЛДНР, переехала Головинова Татьяна Васильевна(с которой я состою в неофициальном браке) со своими детьми Головиновой Кариной Александровной и Головиновым Владимиром Александровичем(инвалид с диагнозом: аутизм, фото диагноза прилагаю)в декабре 2015 г. у нас родился совместный ребенок Головинова Евгения Александровна которую ЗАГС г.Шахты отказался регистрировать на меня по причине наличия у Головиновой Т. В. Законного супруга, проживающего на Украине(фото официального отказа прилагаю) в январе 2017 г. я обратился в Новошатинское УФМС с просьбой узаконивания моего пребывания на территории РФ. Откуда был направлен в отдел полиции, где на меня составили протокол о превышении сроков пребывания на территории РФ, после отвели в Новошахтинский районный суд, После заседания суд вынес постановление о контролируемом самовыезде с территории РФ(копию постановления прилагаю). При этом суд не учел угрожающую опасность для моей жизни. Я вынужден был покинуть Украину спасаясь от расправы на до мной лицами совершившими гос. переворот. В 2016 г. моя дочь(которой 13 лет) от первого брака проживающая в Харьковской области была избита со словами «дочь террориста» после публикации моих данных на сайте «Миротворец»(распечатку скриншота прилагаю),не смотря на то, что ее мать поддержала гос.переворот. Сотрудники СБУ постоянно наведываются к моей матери и запугивают ее. При возвращении на Украину мне грозит неминуемая расправа. В ЛДНР мне ехать некуда и не к кому: практически все мои сослуживцы либо погибли, либо с ними потеряна связь. Здесь у меня больная жена и маленький ребенок, плюс к этому я взял на себя заботу о ее больном сыне от первого брака.

Прошу Вас оказать помощь в защите моего права на жизнь.

Приложение: копия паспорта, копия свидетельства о рождении, справка о проождении службы в батальоне Святого Георгия Победоносца, фото удостоверений 1 казачьего полка им.Платова,распечатку скриншота с сайта миротворец,фото диагноза ребенка инвалида,фото официального отказа о регистрации моего ребенка на мое имя, постановление суда.

Вот документы, подтверждающие, что все примерно так и есть.

Кстати, ничего нигде не написано, что указ президента Путина отменяет постановления судьи Новошахтинского суда Ростовской области Меликяна. И вполне вероятно, что документы гражданина Украины Андрушевича будут вскорости внимательно изучать уже сотрудники СБУ и украинской прокуратуры.

Это, так сказать, частный вопрос.

А вот вопрос более общий - если бы Кремль и лично Путин признали народные республики Донбасса так же оперативно, как и Крым? То есть весной 2014 года. Если бы войска, сосредоточенные на границе с наклейками "МС" (миротворческие силы) перешли бы ее и вышли на линию разделения, как ее теперь называют?

ВСУ весной 2014 года не решились сделать ни одного выстрела по "вежливым людям" в Крыму, и нет никаких оснований полагать, что на Донбассе их решимость была бы выше. Еще не было ни безумных мобилизаций, ни тотальной обработки общественного мнения, ни даже преступного указа Турчинова об использовании тяжелой военной техники в гражданском конфликте на Донбассе - главное, все те, кто сейчас погиб с обеих сторон конфликта - и Павел Дремов, чья подпись стоит на удостоверении ополченца Андрушевича, и сотни малоизвестных и совсем не известных солдат с обеих сторон - все они были бы живы. Достаточно было признания республик - нет, не вхождения в состав РФ, а простого признания, чтобы заключить с ними договор о взаимной военной помощи с случае военной угрозы. И оказать эту помощь.

Ну а сейчас, через три года боев, боевых и небоевых потерь, разгрома и нищеты - указ о признании документов так и не признанных республик...

Спасибо, конечно,

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск