Вице-президент США тоже пнул РФ по минским соглашениям

Вице-президент США Майкл Пенс, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, заявил что ответственность за ситуацию в Донбассе несет именно Россия, и от нее необходимо требовать соблюдения минских соглашений.

«Мы должны сделать так, чтобы Россия несла ответственность, и требовать выполнения Минских соглашений, чтобы уровень насилия на востоке Украины снижался», — сказал Пенс в ходе трансляции конференции в Twitter.

При этом он отметил, что США продолжают искать новые точки соприкосновения с Россией, которые президент США Дональд Трамп «считает возможным найти».

- Меня на самом деле разочаровали не слова Пенса, а ответная реакция российской стороны, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Пенс не сказал ничего нового, но и его российские как бы оппоненты... Впрочем, они ничего нового сказать не способны в принципе. А ведь можно было сформулировать так, что, мол, Россия разочарована таким односторонним подходом, который демонстрирует будущий президент США. Причем обязательно оговориться, что Пенс станет президентом после отставки Трампа, но не употреблять слова "если". И опять же ни слова упоминания про вчерашний указ Путина, где он прямо признает Донбасс неотъемлемой частью Украины. А ведь можно было бы сказать, что принание донбасских паспортов и Киевом могло бы послужить восстановлению территориального единства Украины...

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