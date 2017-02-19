Армия Ирака выбивает игиловцев из Мосула

Иракская армия в воскресенье утром начала операцию по освобождению западной части города Мосул от террористов "Исламского государства" (группировка запрещена в РФ). Об этом объявил премьер страны Хейдар аль-Адаби. ООН ожидает бегства из города до 400 тысяч людей. Перед началом операции ВВС Ирака сбросили на город миллионы информационных листовок: жителям сообщали о предстоящем штурме, а боевиков призывали сдаться.

Reuters сообщает, что после первых часов наступления иракская армия отчиталась о захвате нескольких деревень к югу от западной части города.

Мосул - самый крупный иракский город, который удерживают под контролем террористы. Он разделен на две части рекой Тигр. Операция по освобождению началась в октябре прошлого года, и войскам удалось взять под контроль восточную часть.

"Главнокомандующий вооруженными силами премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о начале освободительной операции на западном берегу Мосула", - говорится в тексте, распространенном канцелярией премьера. Первоочередной задачей остается спасения жителей из рук террористов ИГ, подчеркнул аль-Абади.

По различным данным, в плену у террористов на западном берегу Мосула находится от 650 до 800 тысяч человек.

Наземная фаза операции по освобождению второго по величине города Ирака, более двух лет удерживаемого боевиками, началась 17 октября прошлого года. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Районы на подступах к Мосулу были взяты под контроль достаточно быстро, а вот в самом городе в городе продвижение проходит крайне медленно. В начале января военные впервые вышли на берег Тигра, и лишь в конце месяца иракская армия объявила о полном освобождении восточной части города от ИГ.

Накануне международная коалиция во главе с США заявила об уничтожении командного штаба ИГ в медицинском комплексе западного Мосула.

ООН готовится к бегству сотен тысяч людей

Гуманитарные агентства ООН готовятся к последствиям штурма западной части иракского города Мосул: Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) прогнозировало, что город могут покинуть до 400 тысяч человек.

"Гуманитарные агентства спешно готовятся к гуманитарным последствиям военной кампании. К югу от Мосула возводятся центры размещения беженцев, а также идет заготовка товаров первой необходимости. Запас будет рассчитан на 250-400 тысяч человек, которые могут покинуть город", - цитирует "Интерфакс" информационный бюллетень управления.

По словам координатора гуманитарной помощи ООН в Ираке Лиз Гранде, всемирная организация должна быть готова к любому развитию событий. "Мы не знаем, что произойдет в ходе военной кампании, но мы должны быть готовы ко всему. Десятки тысяч людей, возможно, будут вынуждены покинуть город. Сотни тысяч мирных жителей могут быть блокированы в течение недель или даже месяцев", - заявила Гранде.

Согласно оценкам ООН, в западной части Мосула могут находиться до 800 тысяч мирных жителей. После того как три месяца назад было перекрыто шоссе, ведущее в Сирию, в эти районы практически не доставлялись коммерческие грузы и не поступала гуманитарная помощь. Источники в западных кварталах города сообщили ООН, что половина продуктовых магазинов в Западном Мосуле закрыта, пекарни не могут закупать муку из-за высоких цен. "Цены на керосин и газ подскочили настолько, что семьям приходится жечь дрова, мебель, пластик или даже мусор, чтобы приготовить еду или согреться", - отметили в УКГВ.

Ракку тоже будут штурмовать

Напомним, в начале февраля поддерживаемые США курдские и арабские бойцы сообщили о начале нового наступления на город Ракка на севере Сирии - его террористы "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в России) провозгласили своей столицей. Итогом нового наступления должно стать полное окружение города, передает Reuters.

Русская служба ВВС со ссылкой на сообщение "Демократических сил Сирии" передает, что оппозиционеры планируют захватить районы на востоке Ракки, включая важные связные пути.

Операцию по освобождению Ракки - главного оплота джихадистов в Сирии - поддерживала администрация Барака Обамы, однако новые власти США пересматривают всю кампанию по борьбе с "Исламским государством", запрещенном в ряде стран, в том числе и России. Накануне газета Washington Post утверждала, что советники Трампа отказались от составленного при Обаме плана, посчитав его слишком рискованным.

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