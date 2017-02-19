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Московский листок

Tombstone - столица нашей родины!

Опубликовано 19.02.2017 автором в разделе комментариев 0

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Tombstone - столица нашей родины!

Кассический вестерн "Моя дорогая Клементина" я посмотрел в школе, когда нас вывезли в лагерь "на картошку" под Шереметьево, примерно где потом разыгралась драма "Защита Химкинского леса" у деревни Мандюкино. Тогда там действительно собирали картошку и прочие овощи, а в сельском клубе крутили вестерны. После кино, естественно, дрались. Одну фразу из тех времен запомнил, ее произнес молодой тракторист из местного совхоза: "Сейчас я тебя буду пиздить. По-русски говоря, хуячить!"

Сюжет "Клементины" построен на истории о так называемой "перестрелке у корраля О-Кей", одной из самых кровавых в истории Дикого Запада - погибло целых 3 человека, и еще несколько было ранено.

Название Tombstone переводится как "могильный камень".

Вчера в Москве, по случаю субботы произошли некоторые незначительные события:

В Москве Porsche Cayenne насмерть сбил пешехода и протаранил несколько машин.

Труп мужчины с ножевым ранением обнаружили в квартире в Москве

Гражданина КНР убили на западе Москвы

На юге Москвы в квартире обнаружено тело пенсионерки и ее сына

В Москве мужчина расстрелял девушку при выходе из ночного клуба

В Москве задержан мужчина, стрелявший в полицейского из карабина «Сайга»

Это с трупами, стрельбой и поножовщиной из топа новостей Яндекса. Не считая вооруженных ограблений, избиений и прочей мелочевки.

Есть и хорошие новости, конечно. Например, еще в субботу мэр Москвы Собянин начал отмечать Масленицу - в пятницу, 17 февраля, в Москве стартовал фестиваль «Московская Масленица». На 2 дня раньше, чем начинает ее отмечать Русская православная церковь. 

Про рост насилия в городе мэр Собянин ничего не сказал. Кстати, в Томбстоне тоже был театр - театр «Клетка для птиц», где, по преданию, в 1881-89 гг. шла непрерывная игра в покер (самая длинная партия в истории), кладбище Бутхилл с могилами знаменитых ганфайтеров и офис основанной в 1880 году газеты The Tombstone Epitaph («Надгробная эпитафия»).



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