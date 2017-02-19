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Московский листок

"Валькирия демократии" Миронюк не прижилась и в Сбербанке

Опубликовано 19.02.2017 в разделе комментариев 0

либералы сбербанк 1991
"Валькирия демократии" Миронюк не прижилась и в Сбербанке

Светлана Миронюк покидает пост старшего вице-президента Сбербанка, сообщает RNS со ссылкой на три источник, знакомый с этим кадровым решением. Официально информацию не подтверждают. Миронюк, долгое время возглавлявшая РИА "Новости", пришла в Сбербанк в феврале прошлого года. 

Источник RNS заявил, что официальное объявление об этом ожидается на следующей неделе. Причины ухода Миронюк собеседники агентства не называют. 

В пресс-службе банка отказались от комментариев: "Мы не комментируем слухи. В настоящее время Светлана Миронюк занимает пост старшего вице-президента Сбербанка". 

Светлана Миронюк начала работать в Сбербанке на должности старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций около года назад - с февраля 2016 года. 

Светлана Мирюнюк с 1992-го по 2000 годы работала на должности заместителя начальника управления по информационно-аналитическому обеспечению и связям с общественностью ЗАО "Медиа-Мост". С 2001-го по 2003 годы была первым вице-президентом ЗАО "Компания развития общественных связей" (КРОС). С 2003-го по 2014 годы возглавляла РИА "Новости". 

В октябре 2015 года Миронюк заявила, что ее увольнение и реорганизацию агентства инициировали экс-глава правления "Газпром-медиа" Михаил Лесин и первый замглавы кремлевской администрации Алексей Громов. После ухода Миронюк на основе РИА "Новости" было создано ФГУП "Международное информационное агентство "Россия сегодня", которое возглавил Дмитрий Киселев.

От редакции: Так вот проследишь кадровую политику нынешнего правящего класса - и никаких отличий от той, на критике которой он восходил, не найдёшь. Помните? Номенклатура КПСС, которой противопоставляли "правительство профессионалов", которое и проводило бездумную, преступлную приватизацию, снизившую в разы промышленный потенциал даже РСФСР, не говоря уже об СССР... А тут - старые кадры, ельцинопоклонники, создавшие в РИА Новости прямо-таки музей контрреволюции 1991-го, фотоэкспозицию, достойную, конечно же, лучшего и большего места... Какое отношение могла иметь Миронюк к Сбербанку?

Да только кастовое - есть такая каста в постсоветском обществе, либералы. И они трудоустраивают по тем же номенклатурным принципам, которые ранее проклинали. Но, видно, и там сердцу, всё ещё бьющемуся в "ритме перемен", в духе распада СССР - оказалось неуютно. Вот так - от улиц августа 1991-го, пропитанных "воздухом свободы" до уюта банкирских помещений, - прошла свой путь госпожа Миронюк. Печально, верно. Что-то было изначально неверное, ошибочное в координатах заложенного не только в авугсте 1991-го маршрута личной судьбы, но и всей страны. Понять это хотя бы сейчас - стоило бы.

Д.Ч.

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