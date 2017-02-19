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Московский листок

Трамп-миротворец отправил в Южно-Китайское море авианосную группу

Опубликовано 19.02.2017 в разделе комментариев 1

сша кнр трамп конфронтация
Трамп-миротворец отправил в Южно-Китайское море авианосную группу

Авианосная ударная группа Военно-морских сил Соединенных Штатов во главе с авианосцем Carl Vinson начала патрулирование в Южно-Китайском море - действия Китая в этом районе ранее критиковал президент США Дональд Трамп. О начале патрулирования сообщается на сайте ВМС. 

Командующий группой адмирал Джеймс Килби заявил, что недели тренировки в Тихом океане значительно повысили эффективность ее действий и боеготовность. "Мы планируем продемонстрировать эти возможности в процессе выстраивания прочных отношений с нашими союзниками, партнерами и друзьями в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе", - цитирует адмирала "Интерфакс". 

В минувшую среду МИД КНР предупредил США о недопустимости вызовов суверенитету Китая над рядом островов в этом районе мирового океана. 

До нынешнего визита Vinson побывал в Южно-Китайском море в 2015 году на совместных маневрах с участием флота и авиации Малайзии. 

Китай на протяжении нескольких десятилетий ведет спор по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Претензии на эти территории также высказывают Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. В 2013 году китайские власти начали в Южно-Китайском море гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов и освоению спорных территорий.

Напомним, в конце января Народно-освободительная армия Китая опубликовала на своем сайте фотоотчет с учений ВВС "Красный меч - 2016", проведенных еще в ноябре прошлого года. Попавшие в отрытый доступ снимки породили предположения, что китайские военные проводят испытания новой ракеты дальности действия за пределами прямой видимости класса "воздух - воздух". 

На одной из фотографий, размещенных на официальном сайте армии КНР в середине января, запечатлен двухдвигательный истребитель "Цзянь-11B" (J-11В), несущий большую ракету. Ее длина составляет примерно четверть от 22-метрового военного самолета. 

В учениях "Красный меч - 2016", по данным китайских ВВС, приняли участие около 100 самолетов. При этом еще в конце 2016 года на сайтах, посвященных оружию, распространились фотографии с китайским ударным истребителем J-16, несущим почти идентичную ракету.  

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Всего комментариев к статье: 1
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Левон Казарян написал 19.02.2017 13:29
Авианосец юбер аллес.
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