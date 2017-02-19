РПЦ идёт ва-банк и утверждает, что Исаакий опоясали тысячи, но даже с казаками и байкерами - не миллион

В Ленинграде прошел очередной крестный ход вокруг Исаакиевского собора. К верующим примкнули казаки и байкеры. В РПЦ оценили число участников в 10-12 тысяч, но это вдвое больше, чем вмещает храм. "Фонтанка" считает, что в акции участвовали около 4 тысяч человек.
Как передает ТАСС, среди участников шествия можно заметить представителей неформальных общественных объединений, например, байкеров из клуба "Ночные волки" и казаков. Отдельно в начале колонны прошли несколько десятков детей разного возраста с цветами в руках. Крестный ход сопровождался колокольным звоном. Участники несли в руках церковные хоругви и два имперских флага.
Ход организовала Санкт-Петербургская епархия, изначально в заявке в Смольный говорилось о намерении провести 10-тысячный крестный ход. Руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова заявила ТАСС, что в итоге пришли до 12 тысяч человек: "Голова шествия обогнула собор и вошла обратно, в то время как последние участники еще выходили из него".
В пятницу сразу несколько СМИ со ссылкой на источники сообщили, что решение передать РПЦ Исаакиевский собор не было согласовано с президентом Владимиром Путиным: якобы губернатор Петербурга Георгий Полтавченко принял его самостоятельно.
Напомним, 31 января в РПЦ пообещали, что в случае необходимости на акцию в поддержку передачи церкви Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге выйдет миллион человек. Об этом «Интерфаксу» рассказал протоиерей Димитрий Смирнов. По словам Смирнова, акции против передачи Исаакия — это «буря в стакане воды».
28 января около 20 активистов оппозиционных движений устроили в Исаакиевском соборе акцию протеста против передачи здания в пользование церкви. Они вошли в храм с плакатами «Музей — городу!» в тот момент, когда там шла служба.
- Ох, и весёлая же намечается масленица, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - православные байкеры и казаки (любопытно, они считают себя преемниками той казары, которая рубала шашками "крамольников" в Питере 1905-го и 1917-го?), совершающие крестный объезд, наверное, газующие на "харлеях" во славу Христову, это, конечно, красота, но словес-обещаний святого отца Д.Смирнова сие столпотворение крестоносное всё равно не оправдывает, миллиончика не набирается, хотя на счетах РПЦ в рублёвом и долларовом эквиваленте лежит гораздо больше, жаль, монетизированный социальный регресс в ерлигию не может обратно "вочеловечиться", с миллионом-то вышел провал, а Путин вчера отступился от братьев во Христе (однако и он же, небось, по своей "многоустной" традиции присоветовал, наверное, совершить последний массовый рывок к реституции)...
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Мефодиус написал 19.02.2017 14:52
209348 написал 19.02.2017 14:48
У них даже лошадей нет. Пропили они своих лошадей. Зато орденов понавешали себе из пивных пробок. И орут - я казак! Я казак! Денги довай! Я казак! Лошать довай! Я патрулирыват буду!
Я буду ащественний парядык саблюдат!
Денги! Денги довай!...
(А на завод иттит никто не хотит, итти иху мат!)
С Наступающим Празникым, "служивые"! Итти вашу налево!
ХХХ написал 19.02.2017 14:48
ГНОЙ,,,, написал 19.02.2017 14:45
Леша написал 19.02.2017 14:36
Практически каждая страна с развитым туристическим бизнесом заботиться о безопасности туристов. Ведь это огромная часть ее дохода. Турция не является исключением из этого правила. Но все же в связи с последними событиями многие туристы отказываются от посещения Турции.
Стоит заметить, что руководство многих европейских стран не считает Турцию опасной для туристов. Например, в Великобритании наоборот, советуют туристам посещать эту страну. Правда делается пометка, что нужно держаться подальше от районов, граничащих с Сирией.
Уже сейчас становится ясно, что в курортной части Турции обстановка спокойная. Здесь можно назвать множество безопасных для туристов мест. Это конечно же популярные http://news-rasha.ru/ туристические центры Турции – Бодрум и Анталия. Здесь большинство городов для туристов не представляют опасности.
Разумеется полностью исключить возможность напряженной обстановки и угрозу атак террористов никто не сможет. Поэтому стоит помнить, что вы выбираете отдых в стране, имеющей некоторые политические проблемы. В связи с этим лучше всего находиться в выбранном для отдыха городе, не посещать Стамбул или Анкару и держаться подальше от тех районов Турции, где были террористические акты.
Отто написал 19.02.2017 14:17
On hangdogs no starch!
А.Головенко, журналист написал 19.02.2017 14:16
Здесь то же самое.
Всем дали понять позицию Путина: он не одобряет передачу Исакия РПЦ. Может быть, только сейчас. И на кой нах организовывать эти агрессивные ходы совершенно на светский манер с казаками и байкерам? Это уже алчность, вымогательства и агрессия, которые совершенно не в духе учения Христа
Путин дал - Путин взял