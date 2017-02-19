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Московский листок

РПЦ идёт ва-банк и утверждает, что Исаакий опоясали тысячи, но даже с казаками и байкерами - не миллион

Опубликовано 19.02.2017 в разделе комментариев 7

реакция рпц ленинград ночные вазы исаакий реституция
РПЦ идёт ва-банк и утверждает, что Исаакий опоясали тысячи, но даже с казаками и байкерами - не миллион

В Ленинграде прошел очередной крестный ход вокруг Исаакиевского собора. К верующим примкнули казаки и байкеры. В РПЦ оценили число участников в 10-12 тысяч, но это вдвое больше, чем вмещает храм. "Фонтанка" считает, что в акции участвовали около 4 тысяч человек. 

Как передает ТАСС, среди участников шествия можно заметить представителей неформальных общественных объединений, например, байкеров из клуба "Ночные волки" и казаков. Отдельно в начале колонны прошли несколько десятков детей разного возраста с цветами в руках. Крестный ход сопровождался колокольным звоном. Участники несли в руках церковные хоругви и два имперских флага. 

Ход организовала Санкт-Петербургская епархия, изначально в заявке в Смольный говорилось о намерении провести 10-тысячный крестный ход. Руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова заявила ТАСС, что в итоге пришли до 12 тысяч человек: "Голова шествия обогнула собор и вошла обратно, в то время как последние участники еще выходили из него". 

В пятницу сразу несколько СМИ со ссылкой на источники сообщили, что решение передать РПЦ Исаакиевский собор не было согласовано с президентом Владимиром Путиным: якобы губернатор Петербурга Георгий Полтавченко принял его самостоятельно.

Напомним, 31 января в РПЦ пообещали, что в случае необходимости на акцию в поддержку передачи церкви Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге выйдет миллион человек. Об этом «Интерфаксу» рассказал протоиерей Димитрий Смирнов. По словам Смирнова, акции против передачи Исаакия — это «буря в стакане воды». 

28 января около 20 активистов оппозиционных движений устроили в Исаакиевском соборе акцию протеста против передачи здания в пользование церкви. Они вошли в храм с плакатами «Музей — городу!» в тот момент, когда там шла служба.

- Ох, и весёлая же намечается масленица, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - православные байкеры и казаки (любопытно, они считают себя преемниками той казары, которая рубала шашками "крамольников" в Питере 1905-го и 1917-го?), совершающие крестный объезд, наверное, газующие на "харлеях" во славу Христову, это, конечно, красота, но словес-обещаний святого отца Д.Смирнова сие столпотворение крестоносное всё равно не оправдывает, миллиончика не набирается, хотя на счетах РПЦ в рублёвом и долларовом эквиваленте лежит гораздо больше, жаль, монетизированный социальный регресс в ерлигию не может обратно "вочеловечиться", с миллионом-то вышел провал, а Путин вчера отступился от братьев во Христе (однако и он же, небось, по своей "многоустной" традиции присоветовал, наверное, совершить последний массовый рывок к реституции)...

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Всего комментариев к статье: 7
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Мефодиус написал 19.02.2017 14:52
Замечательные вы наши "левые"... Стихийные монархисты: вся надежда - на царя (Путина). Хотя на самом деле он по этому вопросу ни словом ни обмолвился.
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436
209348 написал 19.02.2017 14:48
Казаки. Это отъявленные лодыри и тунеядцы. Всегда прислуживали тем, кто их подкармливал. Полезного они для страны в смысле ее научного, экономического и социального развития ничего никогда не сделали. Среди них нет ни ученых, ни врачей, ни учителей, ни строителей, ни фрезеровщиков, ни летчиков, ни моряков. Казаки, ети иху мат, и все! Вот казаки мы - и все тут! Хоть тресни! "Служивые", тудыт тваю в колено... Прикажет им кормящая рука - ФАС!!! И они побегут стегать своими нагайками сограждан направо и налево. За палку колбасы.
У них даже лошадей нет. Пропили они своих лошадей. Зато орденов понавешали себе из пивных пробок. И орут - я казак! Я казак! Денги довай! Я казак! Лошать довай! Я патрулирыват буду!
Я буду ащественний парядык саблюдат!
Денги! Денги довай!...
(А на завод иттит никто не хотит, итти иху мат!)
С Наступающим Празникым, "служивые"! Итти вашу налево!
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Не надо ерничать!
ХХХ написал 19.02.2017 14:48
После крестного хода я уверен, многое обязательно улучшилось: например, снизились цены, или появились новые рабочие места, или повысились зарплаты ну и т.д. Да вы не кричите сразу: "Нет!". Вы посмотрите сначала внимательно. Не может быть, чтобы ничего не улучшилось. Иначе зачем же тогда весь этот ход нужен и кому?
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(без названия)
ГНОЙ,,,, написал 19.02.2017 14:45
Походу РПЦ вывел новый вид гомо сапиенса-Байкер Православный.Обычно эта группа человекообразных выглядит отнюдь не по христиански,со всеми этими черепами,костями и прочей атрибутикой.И слушает например какой-нибудь Canniball Corps,который мало напоминает православные псалмы.
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не может быть такого
Леша написал 19.02.2017 14:36
Где в Турции безопасно
Практически каждая страна с развитым туристическим бизнесом заботиться о безопасности туристов. Ведь это огромная часть ее дохода. Турция не является исключением из этого правила. Но все же в связи с последними событиями многие туристы отказываются от посещения Турции.
Стоит заметить, что руководство многих европейских стран не считает Турцию опасной для туристов. Например, в Великобритании наоборот, советуют туристам посещать эту страну. Правда делается пометка, что нужно держаться подальше от районов, граничащих с Сирией.
Уже сейчас становится ясно, что в курортной части Турции обстановка спокойная. Здесь можно назвать множество безопасных для туристов мест. Это конечно же популярные http://news-rasha.ru/ туристические центры Турции &#8211; Бодрум и Анталия. Здесь большинство городов для туристов не представляют опасности.
Разумеется полностью исключить возможность напряженной обстановки и угрозу атак террористов никто не сможет. Поэтому стоит помнить, что вы выбираете отдых в стране, имеющей некоторые политические проблемы. В связи с этим лучше всего находиться в выбранном для отдыха городе, не посещать Стамбул или Анкару и держаться подальше от тех районов Турции, где были террористические акты.
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О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?
Отто написал 19.02.2017 14:17
Как много воронья и стервятников слетелось поклевать тело усопшей матушки Руси. Однако, воцерковлены. Пищеварению падальщиков, как говорят эскулапы, ладан весьма способствует. "Иже херувимы".
On hangdogs no starch!
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"Херург" - тоже верующий?
А.Головенко, журналист написал 19.02.2017 14:16
Удивляет эта настырность. Пресс-секретарь Песков открытым текстом дважды передал католичке-полячке Поклонской позицию Путина по "Матильде": давайте дождемся выхода фильма и оценим. А ей неймется. Приплела сюда уже и мусульман
Здесь то же самое.
Всем дали понять позицию Путина: он не одобряет передачу Исакия РПЦ. Может быть, только сейчас. И на кой нах организовывать эти агрессивные ходы совершенно на светский манер с казаками и байкерам? Это уже алчность, вымогательства и агрессия, которые совершенно не в духе учения Христа
Путин дал - Путин взял
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