Эстония очень озаботилась делами Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высказалась в субботу в Мюнхене на встрече глав государств Балтии с вице-президентом США Майком Пенсом: «У России нет в Украине никакого „особого права“ и не может быть никаких особых интересов. Поэтому важно, чтобы государства, которые думают так же, как мы, сообща выступали за нынешние санкции», — сказала она.

Полемизировать с предыдущим президентом Эстонии Ильвесом, которого туда прислали в коробочке прямо из-за океана, и который принципиально не желал выучить ни одного русского слова, хотя половина граждан его страны считала именно русский своим родным языком, смысла не имело. Он называл русский "языком оккупантов", то есть половина граждан в его понимании была связана с "оккупантами".

Нового президента Эстонии тоже прислали в коробочке, но уже из Евросоюза, и она способна понимать практически всех граждан республики, в которой работает президентом, а также некоторых иностранцев. Так что имеет смысл.

Так вот, об "особых интересах".

Территрия современной Эстонии вошла в состав Российской империи в 1704 году, хотя интерес к этой местности у русским имеется достаточно древний - так годом основания современного Тарту (Дерпта, Эмбаха, Юрьева) считается 1030-й, когда его основал князь Ярослав Мудрый. Впрочем можно считать его и украинским городом, кому как нравится.

Таллин впервые упоминается в 1154 году, в труде арабского географа Аль-Идриси как Quoluwany, который охарактеризовал его как «маленький город, скорее похожий на крепость», отметив при этом большую гавань. В русских летописях крепость упоминается как Колывань. Окончательно вошел в состав Российской империи в 1710-м году.

Где тогда была Эстония? А такого слова и то в те времена не было, равно как и народа "эстонцев". Это народ настолько новый, что можно точно назвать дату и время его появления - в 1857 году учредитель газеты “Perno postimees” Йохан Вольдемар Яннсен ввёл новое название “eesti rahvas” (люди эстонии), позже «ээстласед».

Впрочем, об этом недавно я писал подробно, нет смысла повторяться.

На границе янки ходят хмуро

Ну так почему ж не может быть у России особого интереса к территории, вся история которой так или иначе связана с Россией?

Нет ведь ни одного значимого памятника культуры и архитектуры, оставленного народом эстонцев на их собственной территории. Зато сколько угодно памятников "оккупации" - например, Петр Первый построил дворец, который сегодня называется Кадриорг - там даже сохарняются неоштукатуренными кирпичи, якобы положенные собственноручно рукой монарха. Но интересней всего название - при закладке он получил имя Екатериненталь в честь супруги Петра. Дословно переводится как "долина Катерины". Но туземцам трудно было произносить немецкое название, и они переделали по-своему - "долина Кадри" - Кадриорг.

Они и Петербург называют Петари... Им так проще.

Впрочем, и другие народы отметились в истории Эстонии - например, своим основанием Таллин обязан датчанам, а названием - искажению датских слов на местном диалекте: сначала он назывался просто «Крепостью датчан» (Castrum Danorum), что в эстонском варианте Taani linn дало топоним Таллин.

Но вот все же интересно, почему Россия не должна иметь "особых интересов" на территории, которая не просто входила в состав русского государства столетиями, но и где собственно российское присутствие и дало основание и государственности, и культуре? Где даже родители самого антироссийского из президентов, Ильвеса - и те родом из Петербурга?

Не странно ли, что американцам из-за океана есть "особый интерес" к бывшей русской Прибалтике, а русским туда теперь и носа совать не следует, что ли?

Впрочем, президент Кальюлайд говорила это не об Эстонии, а про Украину. Но согласно ее же логике, какое ей дело до Украины, с которой у ее страны нет даже общих границ, а культурная общность - только при посредстве русского языка, столь нелюбимого теперь в обоих государствах.

Кстати, число украинцев в Эстонии за годы второй независимости сократилось в 2 раза. Они ведь в свободной неависимой Эстонии практически сплошь считались "оккупантами" - в 30-х годах прошлого века в Эстонии проживало всего 92 украинца, а к моменту очередного обретения независимости их было уже 50 тысяч.

Почему бы президенту Эстонии - нет, не выучить еще и украинский, а хотя бы не озаботиться проблемой исчезновения такого национального меньшинства как украинцы? Кстати, третьего по численности народа Эстонии после эстонцев и русских... Печальная судьба эстонских украинцев не вызывает "особого интереса" у президента Эстонии?

Что до такого коренного населения Эстонии как шведы - последние 300 из них куда-то подевались с наступлением 21-го века. Наверно ушли куда-то?

Было бы, конечно, интересно узнать, куда за годы независимости делись еще и 250 тысяч коренного эстонского населения, но это было бы, видимо, "вмешательством"...

А.Б.