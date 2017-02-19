Саудовская Аравия предсказуемо встала на сторону США в конфронтации с Ираном

Саудовская Аравия вслед за США назвала Иран главным спонсором терроризма. Об этом на Мюнхенской конференции заявил глава МИД арабского государства Адель аль-Джубейр. Он указал, что Иран - единственное государство региона, где "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России) не совершает терактов. На неделе американские СМИ сообщали, что США планируют собрать из противников Ирана арабский военный союз, подобный НАТО.

Как подчеркивает Reuters, заявления аль-Джубейра прозвучали после призывов Тегерана к диалогу. С трибуны Мюнхенской конференции, одного из главных европейских форумов по безопасности, он назвал Иран главным спонсором глобального терроризма и дестабилизирующей Ближний Восток силой. "Тегеран нацелен уничтожить порядок на Ближнем Востоке… пока Иран не сменит модель поведения, сотрудничество с подобной страной представляется весьма затруднительным", - указал он.

"Мы сталкиваемся здесь с государственной поддержкой терроризма… Иран организовал незаконные поставки оружия хуситам в Йемене. Иран - это единственная страна региона, где ИГ не совершала терактов", - сказал глава МИД. Коалиция во главе с Саудовской Аравией проводит в Йемене военную операцию против повстанцев. Также саудовский министр напомнил, что Иран поддерживает и режим Башара Асада в Сирии. Аль-Джубейр указал, что Иран "не разделяет принцип невмешательства в дела других государств" и "не соблюдает международное право".

При этом глава МИД подчеркнул, что не ведет речь о физической борьбе с Ираном. "Мы надеемся, что Иран изменит свое поведение, станет приемлемым членом международного сообщества, конструктивным партнером на Ближнем Востоке", - подчеркнул министр. А до тех пор "Иран в XXI веке можно сдержать при помощи виртуальных средств, блокировки банковских систем, торговли, поездок". "Есть любые виды санкций. Это не обязательно строительство стены или направление вооруженных сил", - отметил аль-Джубейр.

В начале февраля президент США Дональд Трамп называл Иран "террористическим государством номер один".

На этой неделе американская газета The Wall Street Journal сообщала, что президента США Дональда Трампа обсуждает новый военный альянс на Ближнем Востоке. В него планируют собрать страны, противоборствующие Ирану, в том числе Израиль. Речь идет о включении в данный союз Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Египта и Иордании, а позже, возможно, и иных государств.

При этом предполагается, что арабские страны заключат между собой соглашение о взаимной обороне - аналог пятой статьи устава НАТО, которая подчеркивает, что нападение на одного из участников альянса считается нападением на всех. США и Израиль в этом соглашении участвовать не будут.

По сведениям издания, Саудовская Аравия и ОАЭ, давние враги Израиля, в качестве одного из условий за их согласие взаимодействовать добиваются от Трампа отмены закона о возмещении ущерба от терактов 11 сентября. Этот закон позволяет подавать в суд на Саудовскую Аравию тем американцам, которые потеряли родных во время терактов 11 сентября 2001 года.

Отметим, однако, что и элита ОАЭ не отличается безгрешием по линии интерпола, и не им указывать, кто "спонсирует терроризм". Например, в октябре 2015-го силы безопасности Ливана задержали саудовского принца Абдель Мохсена бен Валида бен Абдель Азиза по подозрению в перевозке наркотиков в его частном самолете, сообщает телеканал Al-Manar со ссылкой на ливанское агентство NNA.

Принц был задержан в международном аэропорту Бейрута. В его частном самолете нашли 40 мешков с амфетамином весом около двух тонн. Борт направлялся в Эр-Рияд.

Ливанское национальное новостное агентство (NNA) характеризует происходящее как крупнейшую операцию по пресечению контрабанды наркотиков, когда-либо происходившую в аэропорту Бейрута. Под следствием сейчас находятся пять человек.

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