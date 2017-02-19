Анатолий Баранов: А что не провести референдум по Исаакию? Вот не понимаю...

Крестный ход вокруг Исаакиевского собора в Петербурге прошел без инцидентов, в нем приняло участие около 8 тысяч людей, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД РФ.

Не так давно прошла столь же массовая акция против передачи собора РПЦ.

Население Санкт-Петербурга насчитывает около 5 миллионов человек.

И вот чем писюнами меряться, может быть решить вопрос в рамках конституционной процедуры? Да, я сейчас назову конституционный принцип, за который можно попать за решетку за "экстремизм" - это референдум!

Ну почему бы не провести референдум, хотя бы городской, тем более что собор теперь на балансе Петербурга? Обсуждение в прессе - считай, прошло. Теперь самое время открыть избирательные участки, напечатать бюллетени и спокойно подсчитать голоса горожан.

Не придеться "письками меряться" - мы вот вывели одну тысячную горожан на акцию, а мы вот полторы тысячных...

Но по какой-то неведомой мне причине провести референдум никак нельзя. Хотелось бы услышать, конечно, почему?

А пока мы поставим свое голосование, поглядим, как мнение граждан разложится.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск