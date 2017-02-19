Анатолий Баранов: А что не провести референдум по Исаакию? Вот не понимаю...

Крестный ход вокруг Исаакиевского собора в Петербурге прошел без инцидентов, в нем приняло участие около 8 тысяч людей, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД РФ.
Не так давно прошла столь же массовая акция против передачи собора РПЦ.
Население Санкт-Петербурга насчитывает около 5 миллионов человек.
И вот чем писюнами меряться, может быть решить вопрос в рамках конституционной процедуры? Да, я сейчас назову конституционный принцип, за который можно попать за решетку за "экстремизм" - это референдум!
Ну почему бы не провести референдум, хотя бы городской, тем более что собор теперь на балансе Петербурга? Обсуждение в прессе - считай, прошло. Теперь самое время открыть избирательные участки, напечатать бюллетени и спокойно подсчитать голоса горожан.
Не придеться "письками меряться" - мы вот вывели одну тысячную горожан на акцию, а мы вот полторы тысячных...
Но по какой-то неведомой мне причине провести референдум никак нельзя. Хотелось бы услышать, конечно, почему?
А пока мы поставим свое голосование, поглядим, как мнение граждан разложится.
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
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старый рыбак написал 19.02.2017 19:21
Лис написал 19.02.2017 18:55
приватизировать написал 19.02.2017 18:49
архив написал 19.02.2017 18:30
Мефодиус написал 19.02.2017 18:30
алекс настоящиий написал 19.02.2017 18:28
Всероссийский. ОКП во главе. Баранов организатор и глава.
Цель - справедливость.
Лозунги :
Признание ЛДНР,
Присоединение Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья,
Выплаты гражданам РФ каждый месяц по сто тысяч рублей,
Увеличение армии в два раза,
Увеличение флота в три раза,
Размещение ядерных боеголовок всех радиусов на Кубе, во Вьетнаме и Калининграде.
Песня на ммтинге ---
Дорогу в жизнь найдешь не сразу
А может вовсе не найдешь
Талант у всех но только разный
Ты по началу не поймешь
Тут все зависит от размера
Того, что прячется в трусах
У каждого своя карьера
Кому то власть кому то трах
Маленькие члены огромной страны
Реализоваться никак не смогли
И пошли в политику жопы лизать
Зарабатывать!
Секретарш красивых приобрели
Словно на прилавке лежали они
И на все готовые ради любви
И успеха страны страны!
Порою не заметно с виду
Что самый лютый контингент
Всю жизнь хранит в себе обиду
Чтоб наказать весь континент
За то, что в школе обижали
И в институтах и в садах
Давно вы член свой не видали
Вас бы взбодрить ударом в пах
Маленькие члены огромной страны
Вас уже так много, но нету страны
Маленькие члены огромной страны
Реализоваться никак не смогли
И пошли в политику жопы лизать
Зарабатывать!
Секретарш красивых приобрели
Словно на прилавке лежали они
И на все готовые ради любви
И успеха страны страны!
Маленькие члены огромной страны
Вас уже так много, но нету страны
уе написал 19.02.2017 18:22
Баранов ты совершенно прав, надо все делать гласно, а не закулисно
Сергей А написал 19.02.2017 18:13
Разовьем идею написал 19.02.2017 18:09