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Московский листок

Анатолий Баранов: А что не провести референдум по Исаакию? Вот не понимаю...

Опубликовано 19.02.2017 в разделе комментариев 9

церковь левиафан пастырь референдум
Анатолий Баранов: А что не провести референдум по Исаакию? Вот не понимаю...

Крестный ход вокруг Исаакиевского собора в Петербурге прошел без инцидентов, в нем приняло участие около 8 тысяч людей, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД РФ. 

Не так давно прошла столь же массовая акция против передачи собора РПЦ.

Население Санкт-Петербурга насчитывает около 5 миллионов человек.

И вот чем писюнами меряться, может быть решить вопрос в рамках конституционной процедуры? Да, я сейчас назову конституционный принцип, за который можно попать за решетку за "экстремизм" - это референдум!

Ну почему бы не провести референдум, хотя бы городской, тем более что собор теперь на балансе Петербурга? Обсуждение в прессе - считай, прошло. Теперь самое время открыть избирательные участки, напечатать бюллетени и спокойно подсчитать голоса горожан. 

Не придеться "письками меряться" - мы вот вывели одну тысячную горожан на акцию, а мы вот полторы тысячных... 

Но по какой-то неведомой мне причине провести референдум никак нельзя. Хотелось бы услышать, конечно, почему?

А пока мы поставим свое голосование, поглядим, как мнение граждан разложится.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



Рейтинг:   3.86,  Голосов: 7
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Всего комментариев к статье: 9
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(без названия)
старый рыбак написал 19.02.2017 19:21
Путин в Кремле, а Медведев в Доме правительства ссат кипятком от слова " референдум", оттого, что его итоги совершенно будут не и их пользу. Дураков очень и очень немного готовых голосовать за передачу Исаакия поповским чертям.
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(без названия)
Лис написал 19.02.2017 18:55
Мысль несомненно здравая.Вся "фишка" в том что итоги референдума скорее всего покажут то что наш народ к так называемому православию вообще не имеет никакого отношения.Вот это будет "сюр".И в какой унитаз тогда сливать "Святую Русь"?
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А что не
приватизировать написал 19.02.2017 18:49
Мавзолей Ленина коммунистическим партиям?
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(без названия)
архив написал 19.02.2017 18:30
РПЦ в МУЗЕЙ !! вот такой референдум нужен
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...
Мефодиус написал 19.02.2017 18:30
Резонное предложение. Только коммунисты разве проводили референдумы, когда храмы отбирались и разрушались? Ау?
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Митинг
алекс настоящиий написал 19.02.2017 18:28
Митинг нужен.
Всероссийский. ОКП во главе. Баранов организатор и глава.
Цель - справедливость.
Лозунги :
Признание ЛДНР,
Присоединение Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья,
Выплаты гражданам РФ каждый месяц по сто тысяч рублей,
Увеличение армии в два раза,
Увеличение флота в три раза,
Размещение ядерных боеголовок всех радиусов на Кубе, во Вьетнаме и Калининграде.
Песня на ммтинге ---
Дорогу в жизнь найдешь не сразу
А может вовсе не найдешь
Талант у всех но только разный
Ты по началу не поймешь
Тут все зависит от размера
Того, что прячется в трусах
У каждого своя карьера
Кому то власть кому то трах
Маленькие члены огромной страны
Реализоваться никак не смогли
И пошли в политику жопы лизать
Зарабатывать!
Секретарш красивых приобрели
Словно на прилавке лежали они
И на все готовые ради любви
И успеха страны страны!
Порою не заметно с виду
Что самый лютый контингент
Всю жизнь хранит в себе обиду
Чтоб наказать весь континент
За то, что в школе обижали
И в институтах и в садах
Давно вы член свой не видали
Вас бы взбодрить ударом в пах
Маленькие члены огромной страны
Вас уже так много, но нету страны
Маленькие члены огромной страны
Реализоваться никак не смогли
И пошли в политику жопы лизать
Зарабатывать!
Секретарш красивых приобрели
Словно на прилавке лежали они
И на все готовые ради любви
И успеха страны страны!
Маленькие члены огромной страны
Вас уже так много, но нету страны
Ответить
(без названия)
уе написал 19.02.2017 18:22

Баранов ты совершенно прав, надо все делать гласно, а не закулисно
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не верна голосовалка
Сергей А написал 19.02.2017 18:13
В собственности города он останется и после передачи его в пользование РПЦ.
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Референдум так референдум
Разовьем идею написал 19.02.2017 18:09
Вот есть элитный особняк в 4 этажа и 8 туалетов. Давайте решим референдумом, чтобы передать его мне. Я за.
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