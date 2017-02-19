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Московский листок

"Вавилонская яхта" застряла в рамках даже буржуазной морали

Опубликовано 19.02.2017 в разделе комментариев 3

германия приватизация белоруссия силовигархия евросоюз классоваяненависть еврохим
"Вавилонская яхта" застряла в рамках даже буржуазной морали

Частную яхту миллиардера Андрея Мельниченко Sailing Yacht A («Парусная яхта А») арестовали из-за претензий немецкой строительной верфи на сумму более 15 миллионов евро. Об этом сообщает портал Yacht Harbour в воскресенье, 19 февраля.

Несколько дней назад судно прибыло в Гибралтар для отделочных работ, затем оно должно было пройти ходовые испытания в Испании. 5 февраля парусник покинул немецкий город Киль.

Адвокаты верфи Nobiskrug, на которой была построена яхта, подали в суд иск за нарушение контракта. В нем утверждается, что заказчик — компания Valla Yachts Limited — не перечислила последний транш в 9,8 миллиона евро до 27 января, как это предусматривается договором. Кроме того, у судостроителей возникли претензии на 2,6 и 2,9 миллиона в связи с долгами по субподрядным счетам и оспоренным во время ее сооружения заказам. В результате общая сумма иска достигла 15,3 миллиона евро.

Судно должно быть передано владельцу весной 2017 года.

С этой ещё не доделанной яхтой, конечно, уже вышел какой-то характернейший для наших времён анекдот. Уж и ряд официозных телеканалов "отбомбился" по этой теме, и Караулову лично Путин дал добро пошантажировать мягко-телевизионным образом Мельниченку - ну, мол, чтоб маленько умерил буржуазно-видовое поведение. Но этому, МДМ-групповому, вскормленному в "гнезде перестройки", в Московском дворце молодёжи, ностальгическо-ходорковскому белорусу - всё нипочём. Путина успокоили еврохимовские пацаны - мол, капиталы выводить перестанем, будет ваш пролетариат получать свои копеечки, но уж и нам не запрещайте понтоваться... Родная силовигархия вроде бы отстала - она как класс-распорядитель и поневоле минимальный представитель интересов наёмных рабов в клубе приватизаторов СССР, претензий по протоколу не имеет. Но в качестве морализирующей теперь стороны - выступает буржуазия и примкнувший к ней пролетариат Германии. Ибо рост мачт Мельниченки "щекочет" уже всех. Знай нашего, расеянского олигарха, мировая буржуазия! "Это лучшие люди России" - приговаривал как-то Мединский на телешоу очередном...

Однако вспоминая даже этих "лучших людей", легко найти и среди них лучших. Всё-таки и Березовский (которого некоторые восторженные новреалисты-майоры посмертно окрестили аж Мушкетёром - хорошо ещё не Декартом Девяностых), и Гусинский не только умели капиталы наживать, но и претендовали на роль идеологов "новой России". Березовский имел Первый канал, эффективно вилял такой крупной собакой, как Ельцин через Дьяченко, ну а Гусинский и вовсе был любимцем и кормильцем интеллигенции - его канал НТВ кто же не смотрел после полуночи? Интеллектуальной кино водилось только тут. ТВ-6 тоже имелось у олигарха для влияния на умы - они и были властителями дум, а не только воротилами капиталов. Именно олигархами - в исконном значении этого слова. Играли по-крупному, могли всё поставить на карту, и всё же проиграть, включая собствнную жизнь - как Березовский.

Ну, а что олигархи, а точнее миллиардеры второго призыва (с ними вместе, с МДМ-групп начинал мой одноклассник, что даёт мне некий эксклюзив) - как раз путинского? Да вот Мельниченки-то - явно не властители дум, а только властители "нала". Могут только яхтами меряться, то есть сверхпотреблением и лично-беспредельной роскошью. Серо, глупо, курьёзно они выглядят на фоне отцов-основателей своего класса... Ну вот кто такой на их фоне Алишер Усманов, владелец львиной доли официозных СМИ РФ, орденоносец и любимец Путина, а заодно почётный Швейцарец и гражданин аглицкий? Владеет ли он нашими думами? Зато яхтой с Мельниченкой померяться может! У него яхта длиннее, а у Мельниченко - мачты. Прямо-таки актуальная и потенциальная бесконечности соревнуются!..

Всё это нам, конечно же, мало интересно. На эту тему "Комерсантъ" пусть буржуазно же и философствует. Гораздо нам, пролетариям Сети, интереснее другое: как в период кризиса напоказ буржуазно, субъективно, "в одно рыло" тратятся миллиарды. И тут-то как раз не способны дотянуться до прожорливой глотки руки пресловутых чекистов, силовигархии - её классовые интересы не отличаются от интересов Мельниченко, вот в чём дело. А по части дизайна - пусть сам пролетариат и разбирается. Может, каким-либо, особливо советским патриотам из ВМФ на подлодке какой-то, тоже советской по годам изготовления, захочется потопить сей памятник временам приватНизации всего, включая плавсредства? Ведь на эти же деньги можно было построить и домов культуры, и школ, и даже полноценных пароходов несколько - но что поделаешь, безнаказанность класса-приватизатора и внутривидовая конкуренция велят тратить миллиарды именно так. Права Личности, торжество приватизации и в быту - всё стало приватнее, централизованнее "в одно рыло".

Были в СССР стройки века, но и после дерибана социалистической собственности - есть сопоставимые стройки за пределами former USSR. Яхта Мельниченко стала таким символом - вызовом запредельной, ненужной, непостижимой роскоши, вызовом, брошенным буржуазным правительствам и недостаточно классовым профсоюзам. Когда страна почти голодает, и урезают социальные пособия ветеранам социалистического труда и многодетным семьям в Чите, когда оптимизируют здравоохранение и зарплаты трудящихся только сокращаются - этот буржуй не только строит свою "Вавилонскую яхту", но ещё и тех, кто строит умудряется наёпывать. А что - коли вся страна терпит, коли целый город Туапсе готов терпеть ухудшение экологической обстановки, так отчего бы не потерпеть и немецким рабочим, производящим плавсредства заведомо для такой вот публики, в лакшери-классе. Своя логика есть и у Мельниченки.

А родина что? А родина (и малая родина - Белоруссия) экономит последние средства, потому что и её силовигархия поставила "на счётчик". РФ готова пожертвовать братскими отношениями с Белоруссией ради нефтяного "нала" - но к Мельниченко, например, никаких налоговых и моральных претензий больше не имеет. "Плыви, дорогой - может, и мы поплывём за тобой скоро". Всесилие, моральная оправданность "распадом СССР", "крахом социализма", реванш частной собственности - поддувает в ещё не поставленные паруса...

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 3
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Дмитрий Оцм написал 19.02.2017 20:30
Отлично написано Дмитрий. Приятно читать!!!
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DewayneTor
DewayneTor написал 19.02.2017 20:16
kknjljojlojljljljllmlmlm
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Браво, Дмитрий,
Правдолюбченко написал 19.02.2017 20:11
отличный публицистический текст!
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