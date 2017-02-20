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Московский листок

Украина не только крутит себе яйца, она грозится их оторвать

Опубликовано 20.02.2017 в разделе комментариев 0

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Украина не только крутит себе яйца, она грозится их оторвать

Железнодорожное сообщение Украины с Россией может быть заблокировано также, как сообщение Украины с территорией Донбасса, заявил участник блокады народный депутат Украины Семен Семенченко, сообщает «Интерфакс-Украина». С 25 января ветераны АТО и участники Организации украинских националистов блокируют движение по железной дороге в Луганской и Донецкой областях. Всего, по словам Семенченко, за три с половиной недели участникам акции удалось помешать передвижению 16 тысяч вагонов. 

Нельзя сказать, что блокада проходит безрезультатно. На Украине уже объявлено чрезвычайное положение в энергетике. Профильный министр даже проговорился, что единственным выходом стало бы возобновление закупок газа и угля непосредственно в России. Видимо, это заявление и спровоцировало радикальный ответ - перекрыть движение и с Россией!

Я, в общем, за. В конце концов, для России вопрос не принципиальный - есть еще Белоруссия, как раз пошатнувшиеся отношения повод поправить. Да и через Польшу по-любому в Европу ближе. Ну и Петр Первый тоже не зря окно в Европу прорубил, опять же в Финляндии железнодорожная колея одной ширины с российской, "переобуваться" не требуется.

А вот Украина как транзитная территория наконец-то прикажет долго жить. Собирались же стать "санитарным кордоном" Европы? Ну так в добрый путь!

Одно меня, если честно, смущает. А как же легендарная "труба", то есть Газотранспортная система Украины? Ее почему не перекрывают?

Вот уж 3 года как Украина ведет суровую, бескомпромиссную гибридную войну с Россией, убивая без счета украинских граждан на Донбассе. А ГТС ни на секунду не прерывала свою работу! Ни один снаряд в нее не попал, ни одна ракета. Ни одна танковая атака не прошла таким образом, чтоб хоть краешком зацепить трубу. Ни одна ДРГ не заложила под нее фугас. Разве не чудо?

А что б батьке Семенченко не осуществить вековую мечту украинца - насрать москалю в свои собственные шаровары?!

Ну что там железнодорожные перевозки, что там несколько вагонов с углем? Тут чистое бабло течет в карманы мирового зла, набиваются карманы российских упырей и лично Путина. Вот же где кощеева игла в его секретном яйце!

Но что-то вот уж 3 года, а никому не приходит в голову. Война идет, газ течет. Украина даже какие-то денежки имеет с транзита, а могла бы ведь и отвергнуть с негодованием!

Но не отвергает. Сосет. Газ.

А.Б.



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