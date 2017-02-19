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Московский листок

Рогозин швырнул в ПРО США увесистую ушанку

Опубликовано 19.02.2017 в разделе комментариев 0

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Рогозин швырнул в ПРО США увесистую ушанку

Россия разрабатывает новые межконтинентальные баллистические ракеты, которые способны преодолеть любую противоракетную оборону США. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

По его словам, в настоящее время на вооружении в России состоят ракеты разных систем, в том числе старые советские ракеты "Воевода", называемые на Западе "Сатана". Вице-премьер отметил, что западные страны их боятся, так как они очень надёжны. "Их срок продлен до момента, пока не появится новое ракетное вооружение. Работы по нему идут по плану", — сказал он в интервью программе "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия 1".

Он заявил, что новое оружие будет способно преодолеть любую противоракетную оборону США — "и сегодняшнюю, и завтрашнюю, и послезавтрашнюю". "Мы разорвем эту оборону", — подчеркнул Рогозин. По его мнению, американская ПРО "не представляет для нас на сегодняшний день, кроме провокации, серьезной военной угрозы".

От редакции: Помнится, именно на границе СССР и КНР возникло выражение "шапками закидаем". После этой крылатой фразы были серьёзные боестолкновения, Даманский... Шапками закидать не удалось. Однако журналист Рогозин, ныне занимающий посты, далёкие от журналистики - не поменял методов работы. Только шапкозакидательство у Рогозина - вербальное, внешнего использования (в СССР хотя бы внутреннего, внутриведомственного было).

Сравним же теперь, что имеют не на голове (не на словах), а в реальности спустя полвека - Россия (не СССР, конечно, но хоть правопреемница) и КНР. Рогозин только бла-бла о ракетах, а Китай?

Народно-освободительная армия Китая опубликовала на своем сайте фотоотчет с учений ВВС "Красный меч - 2016", проведенных еще в ноябре прошлого года. Попавшие в отрытый доступ снимки породили предположения, что китайские военные проводят испытания новой ракеты дальности действия за пределами прямой видимости класса "воздух - воздух". 

На одной из фотографий, размещенных на официальном сайте армии КНР в середине января, запечатлен двухдвигательный истребитель "Цзянь-11B" (J-11В), несущий большую ракету. Ее длина составляет примерно четверть от 22-метрового военного самолета. 

В учениях "Красный меч - 2016", по данным китайских ВВС, приняли участие около 100 самолетов. При этом еще в конце 2016 года на сайтах, посвященных оружию, распространились фотографии с китайским ударным истребителем J-16, несущим почти идентичную ракету. 

По информации китайской правительственной газеты The China Daily, ни армия КНР, ни подрядчики в сфере обороны не делали никаких официальных заявлений по поводу возможного появления нового оружия. В то же время появление ракеты на снимках привлекло внимание интересующихся темой вооружений энтузиастов. Многие из них полагают, что такая ракета позволит расширить боевые возможности ВВС Китая.

То есть - и тут всё наоборот. КНР отрицает, но явно имеет ракету ,которой откровенно испугались США, а Путинская Эрэфия в лиц одного из её "спикеров" - ни черта не имеет, ато запугивает США щедро... Обречённая формация и методы её.

Д.Ч.

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