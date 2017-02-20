Как же случилось, что Россия на последнем месте по эффективности здравоохранения?

В рейтинге эффективности систем здравоохранения, составленном Bloomberg, Россия оказалась на последнем месте. Агентство ежегодно составляет рейтинг, оценивая расходы на здравоохранение как долю ВВП на душу населения, а также учитывая продолжительность жизни граждан.

Соединенные штаты Америки не далеко ушли от России, оказавшись на 50 месте. При этом ежегодные расходы на медицину на каждого американца, а это 9146 долларов в год, уступают только Норвегии (9715 долларов) и Швейцарии (9276 долларов). В Российской Федерации расходы на здравоохранения составляют всего 893 доллара на человека ежегодно.

К примеру, США тратят на здравоохранение 9146 долларов на человека, но имеют среднюю продолжительность жизни в неполных 79 лет против 81 года в Португалии, которая расходует всего 2 тысячи на человека. Ясно, что оценка эффективности здравоохранения в Португалии будет выше.

Что же говорить про Россию, если у нас и продолжительность жизни (я полагаю, что цифра еще и завышенная) всего 70 лет, то есть ниже всех в рейтинге, а расходы на здравоохранение... ну не то чтоб ниже всех, но на уровне Кубы и Венесуэлы. Но и тут нет предела неэффективности - Турция тратит всего 500 долларов на человека, а продолжительность жизни там на 5 лет больше, чем у нас! И, естественно, 25-е место в рейтинге, то есть эффективность в 2 раза выше.

Ну и главное - какие выводы?

А никаких! Никто не собирается перестраивать систему здравоохранения в стране, хотя она наглядно доказала свою неэффективность. Хотя формирование системы страховой медицины в стране, ВВП которой на душу населения не сопоставим с развитыми странами, то есть в бедной стране - это хуже, чем диверсия. Это национальное предательство, это геноцид. Да-да, геноцид - посмотрите на демографические данные и ужаснитесь...

Смотрим Великобританию - 21-е место, скромное. Но ведь она тратит на здравоохранение всего меньше 4 тысяч долларов на человека, но продолжительность жизни там 81,5 года. Потому что британцы имеют систему здравоохранения, ориентированную на скромные вложения - и хороший результат. И эту систему они благополучно "слизали" у СССР. А японцы "слизали" ее уже у британцев, и имеют на еще меньшее душевое вложение (3,7 тысячи долларов) куда лучший результат - 83,5 года и 5-е место в рейтинге эффективности.

Зачем же было в России ломать систему более эффективную и заменять ее на затратную и неэффективную?

А сейчас надо все "вертать взад", иначе уже катастрофа.

Первое - возвращать централизованное управление учреждениями здравоохранения. Убирать все нелепые надстройки и прослойки между больным и врачом. Врач в системе - это главное звено, а не объект давления со стороны государства и одновременно со стороны пациента.

Надо полностью прекратить отношение к медицинской помощи как к услуге. Это не сервис. Это государственная политика, реализуемая в каждом отдельно взятом организме. Сейчас эта политика направлена на уничтожение "лишних", слабых, неплатежеспособных. От такого социал-дарвинизма надо переходить к государственной системе охраны здоровья населения.

Второе - это восстановление собственной фармацевтической промышленности - на импортных лекарствах мы с нашим ВВП не сможем обеспечить не то что современного, а и просто вообще никакого лечения. И речь должна идти именно о контролируемых государством производителях лекарств, а не о филиалах мировых монополистов на развалинах бывших советских фармпредприятий.

Тоже касается и медицинской промышленности - здесь уже требуется даже не восстановление, а воссоздание наново. Возможно, следовало бы озадачить разработкой и производством медицинской техники и оборудования высокотехнологичные предприятия оборонного комплекса. В противном случае на импортном оборудовании мы не сможем обеспечить доступа у нему массового потребителя.

Третье - это реальные, а не фиктивные (вроде приоритетных нацпроектов) государственные приоритеты в сохранении здоровья и продления средней продолжительности жизни. Это должно быть приоритетом не одного министерства здравоохранения, а главным критерием работы правительства. Зачем нужны мудреные экономические показатели, если народ умирает раньше срока, а живет отвратительно?

Сюда должна входить и профилактика, причем на самом широком уровне - собственно, это должно стать государственной политикой. Премии и ордена надо давать мэрам и губернаторам за снижение смертности, уменьшение заболеваемости, увеличение антропометрических данных у подростков и тому подобные показатели. Все эти показатели объективные, исчисляемые и легко поддающиеся контролю.

Вот так примерно...