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Московский листок

Катастрофа Ту-154 в Сочи получила вполне логичное объяснение

Опубликовано 20.02.2017 в разделе комментариев 9

катастрофа самолет адлер ту-154
Катастрофа Ту-154 в Сочи получила вполне логичное объяснение

Самолет Ту-154 Министерства обороны в момент катастрофы пытался совершить маневр вправо и летел с задранным носом, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию (в выпущенном состоянии увеличивает подъемную силу крыла). При этом по пока непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа. По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 километров в час", — рассказал собеседник агентства.

По словам другого источника, самолет "шел с чрезмерно большим углом атаки, и его болтало из стороны в сторону".

Оба собеседника агентства не исключают, что катастрофа могла произойти по совокупности причин, включая и ошибку экипажа, и неисправность одного из двигателей.

- Собственно, о чем я и говорил с самого начала, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Падение тяги двигателя, что вполне объяснимо для самолета, которому больше 30 лет. Насчет возможных ошибок экипажа пусть говорят те, кто налетал побольше. А состояние машины - это та причина, что лежит на поверхности, но которую так не любят признавать власти. И раздробление самолета на мелкие фрагменты при столкновении с водой на скорости в 500 километров в час тоже вполне объяснимо. А вот что является необъяснимым - это почему полтора десятка лет назад не перешли на новое поколение среднемагистральных самолетов, хотя была и готовая к серийному выпуску машина Ту-334, и постановление правительства, и площадка для производства подготовлена. Ничем, кроме масштабной коррупции  среди высокого начальства, саботировавшего программу переоснащения воздушного флота в пользу "Боинга" и "Эрбаса", я это объяснить не могу. 



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Всего комментариев к статье: 9
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
... Василий(4).... написал 20.02.2017 12:05
<<Падение тяги двигателя, что вполне объяснимо для самолета, которому больше 30 лет>>
====
Полнейшая глупость. У этого борта налет немногим больше 6 тыс. часов. Если бы это был гражданский борт, то за этот срок налетал бы уже раз в пять больше.
.
Еще большая глупость считать, что за 30 лет самолет так и остался с прежними двигателями.
.
И уж совсем колоссальная глупость считать, что "новый самолет", произведенный в путинском криминальном паханате не способен падать и взрываться. Вот они ракетки "Булава", совершенно "новенькие", прям с иголочки... на них еще ни один Путин не сношался, а они, однако, падают, взрываются и летают фиг знает - куда?
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Re: Серый-Белый...впузыривают мнения каких-то анонимных "источников"
роберт написал 20.02.2017 12:03
Ну дык, кто Хозяин Страны?....ее Народ вроде как.
Каков Хозяин, таковы и правила жизни в этой Стране.
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Серый-Белый
А.Головенко, журналист написал 20.02.2017 11:42
Два месяца прошло после ужасной катастрофы, а нам все впузыривают мнения каких-то анонимных "источников". Официальной версии до сих пор нет. Почему?
Думаю, потому что никто не хочет брать на себя ответственность.
Расследованием трагедии занимаются одновременно несколько комиссий, каждая из которых стремится выгородить свое ведомство.
Правительственная комиссия, Минтранс, Минобороны, ФСБ и МЧС, которое все еще поднимает со дна обломки и... фрагменты тел.
Характерно, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сразу отказался от расследования, понимая, в какую парашу его могут затолкать.
Основным и главным могло бы стать независимое депутатское расследование. Но Дума у нас "шестерка", а институт парламентских расследований был умерщвлен при "местоблюстителе"
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(без названия)
Серый-Белый написал 20.02.2017 11:41
http://www.prezidentpress.ru/news/4405-kavkazsko-sochinskiy-zagovor-protiv-putina-krushenie-tu-154-bylo-splanirovano-predayut-tolko-svoi.html
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(без названия)
яЕПШИ-аЕКШИ написал 20.02.2017 11:39
йЮБЙЮГЯЙН-ЯНВХМЯЙХИ ГЮЦНБНП ОПНРХБ оСРХМЮ: ЙПСЬЕМХЕ рС-154 АШКН ЯОКЮМХПНБЮМН √ ОПЕДЮЧР РНКЭЙН ЯБНХ.http://www.prezidentpress.ru/news/4405-kavkazsko-sochinskiy-zagovor-protiv-putina-krushenie-tu-154-bylo-splanirovano-predayut-tolko-svoi.html
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(без названия)
знаем мы этих диверсантов написал 20.02.2017 11:34
подкладывающих мешки с гексогеном в подвал дома в Рязани, подающих чай с полонием или таллием, стреляющих в журналистов и политиков...
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Теракт
Серый-Белый написал 20.02.2017 11:32
Теракт против Ту-154: операция запудривания продолжается.http://www.prezidentpress.ru/news/4413-terakt-protiv-tu-154-operaciya-zapudrivaniya-prodolzhaetsya.html
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Re: ФОРУМ.мск - чей рупор?
ке написал 20.02.2017 11:25
Да, диверсанты в правительстве РФ.
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ФОРУМ.мск - чей рупор?
Серый-Белый написал 20.02.2017 11:23
И все-таки Ту-154 взорвали диверсанты.
http://www.eg.ru/daily/melochi/60702/
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