Катастрофа Ту-154 в Сочи получила вполне логичное объяснение

Самолет Ту-154 Министерства обороны в момент катастрофы пытался совершить маневр вправо и летел с задранным носом, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
"Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию (в выпущенном состоянии увеличивает подъемную силу крыла). При этом по пока непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа. По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 километров в час", — рассказал собеседник агентства.
По словам другого источника, самолет "шел с чрезмерно большим углом атаки, и его болтало из стороны в сторону".
Оба собеседника агентства не исключают, что катастрофа могла произойти по совокупности причин, включая и ошибку экипажа, и неисправность одного из двигателей.
- Собственно, о чем я и говорил с самого начала, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Падение тяги двигателя, что вполне объяснимо для самолета, которому больше 30 лет. Насчет возможных ошибок экипажа пусть говорят те, кто налетал побольше. А состояние машины - это та причина, что лежит на поверхности, но которую так не любят признавать власти. И раздробление самолета на мелкие фрагменты при столкновении с водой на скорости в 500 километров в час тоже вполне объяснимо. А вот что является необъяснимым - это почему полтора десятка лет назад не перешли на новое поколение среднемагистральных самолетов, хотя была и готовая к серийному выпуску машина Ту-334, и постановление правительства, и площадка для производства подготовлена. Ничем, кроме масштабной коррупции среди высокого начальства, саботировавшего программу переоснащения воздушного флота в пользу "Боинга" и "Эрбаса", я это объяснить не могу.
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... Василий(4).... написал 20.02.2017 12:05
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Полнейшая глупость. У этого борта налет немногим больше 6 тыс. часов. Если бы это был гражданский борт, то за этот срок налетал бы уже раз в пять больше.
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Еще большая глупость считать, что за 30 лет самолет так и остался с прежними двигателями.
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И уж совсем колоссальная глупость считать, что "новый самолет", произведенный в путинском криминальном паханате не способен падать и взрываться. Вот они ракетки "Булава", совершенно "новенькие", прям с иголочки... на них еще ни один Путин не сношался, а они, однако, падают, взрываются и летают фиг знает - куда?
роберт написал 20.02.2017 12:03
Каков Хозяин, таковы и правила жизни в этой Стране.
А.Головенко, журналист написал 20.02.2017 11:42
Думаю, потому что никто не хочет брать на себя ответственность.
Расследованием трагедии занимаются одновременно несколько комиссий, каждая из которых стремится выгородить свое ведомство.
Правительственная комиссия, Минтранс, Минобороны, ФСБ и МЧС, которое все еще поднимает со дна обломки и... фрагменты тел.
Характерно, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сразу отказался от расследования, понимая, в какую парашу его могут затолкать.
Основным и главным могло бы стать независимое депутатское расследование. Но Дума у нас "шестерка", а институт парламентских расследований был умерщвлен при "местоблюстителе"
Серый-Белый написал 20.02.2017 11:41
яЕПШИ-аЕКШИ написал 20.02.2017 11:39
знаем мы этих диверсантов написал 20.02.2017 11:34
Серый-Белый написал 20.02.2017 11:32
ке написал 20.02.2017 11:25
Серый-Белый написал 20.02.2017 11:23
http://www.eg.ru/daily/melochi/60702/