Катастрофа Ту-154 в Сочи получила вполне логичное объяснение

Самолет Ту-154 Министерства обороны в момент катастрофы пытался совершить маневр вправо и летел с задранным носом, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию (в выпущенном состоянии увеличивает подъемную силу крыла). При этом по пока непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа. По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 километров в час", — рассказал собеседник агентства.

По словам другого источника, самолет "шел с чрезмерно большим углом атаки, и его болтало из стороны в сторону".

Оба собеседника агентства не исключают, что катастрофа могла произойти по совокупности причин, включая и ошибку экипажа, и неисправность одного из двигателей.

- Собственно, о чем я и говорил с самого начала, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Падение тяги двигателя, что вполне объяснимо для самолета, которому больше 30 лет. Насчет возможных ошибок экипажа пусть говорят те, кто налетал побольше. А состояние машины - это та причина, что лежит на поверхности, но которую так не любят признавать власти. И раздробление самолета на мелкие фрагменты при столкновении с водой на скорости в 500 километров в час тоже вполне объяснимо. А вот что является необъяснимым - это почему полтора десятка лет назад не перешли на новое поколение среднемагистральных самолетов, хотя была и готовая к серийному выпуску машина Ту-334, и постановление правительства, и площадка для производства подготовлена. Ничем, кроме масштабной коррупции среди высокого начальства, саботировавшего программу переоснащения воздушного флота в пользу "Боинга" и "Эрбаса", я это объяснить не могу.