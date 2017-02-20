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Московский листок

Война на Донбассе имеет коммерческое обоснование

Опубликовано 20.02.2017 в разделе комментариев 0

украина война днр донбасс кремль
Война на Донбассе имеет коммерческое обоснование

По итогам прошлого года Украина оказалась в числе лидеров по закупкам российских продуктов питания. По данным Федеральной таможенной службы России, поставки пива за указанный период выросли в 1,5 раза. Поставки мяса и субпродуктов в 2016 году составили 47,893 тонны. Теперь почти 30% российского экспорта пива и мяса приходится на данный момент на Украину. 

В свою очередь госслужба статистики Украины считает, что в периоде с января по ноябрь 2016 года импорт мяса из России уменьшился более чем в 40 раз.

По объёму закупок мяса и пива в России Украина обогнала Казахстан. Ответить на вопрос, в какие именно регионы ушло такое количество закупленной в России продукции, ФТС не смогла.

Очень похоже, что экспорт в ДНР и ЛНР мог быть оформлен, как вывоз товаров на Украину. Да собственно по документам иначе и быть не может.

- Есть вопрос с тем, что российские продукты очень дороги для жителей Новороссии, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но если поставки гуманитарных грузов оформляются как коммерческие, то нет ничего удивительного. Гуманитарная помощь, конечно, уже оплачена, но поставка ее как коммерческого груза позволяет пускать ее в продажу на территории непризнанных республик и иметь прибыль. Низкая цена на местном рынке не должна смущать - товар все равно уже один раз оплачен в России по коммерческой ставке. А все, что платят за него потребители на Донбассе - это уже чистая прибыль, причем без налогов и инкассации. Учитывая масштаб такой торговли - это большой бизнес. И блокада Донбасса с украинской стороны делает его монопольным. А еще утверждают, что в нашем климате нельзя снимать два урожая...



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