Черногория уже прямо обвиняет силовигархию в подготовке госпереворота в стране силовигархия черногория Прокуратура Черногории, расследующая обстоятельства попытки госпереворота в стране и убийства премьер-министра Мило Джукановича, получила новые сведения, согласно которым за инцидентом стояли российские власти, заявил в воскресенье, 19 февраля, специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич. Об этом он заявил в эфире черногорского "Первого телеканала" (TV Prva). "Ранее мы имели доказательства, что за подготовкой заговора стояли структуры российских националистов, но теперь - что в это были вовлечены на определенном уровне российские государственные органы", - цитирует Катнича DW со ссылкой на AFP. Катнич уточнил, что информация об участии россиян в подготовке переворота получена при помощи "разведывательных служб дружественных стран", включая США и Великобританию, которые участвовали в расследовании в Черногории, находящейся накануне вступления в НАТО. Российское государство должно провести расследование и открыть уголовное дело на основании имеющихся документов, подчеркнул прокурор, отметив, что рассчитывает, что это будет сделано. Прокуратура Черногории подозревает 25 человек в подготовке к путчу. Среди участников операции были граждане Сербии, стран региона, а также "иностранные элементы", личность которых установить трудно. Группа, которая должна была убить премьера Джукановича, была сформирована на территории Сербии, Черногории и России. В основном по делу проходят сербские националисты, но среди "заговорщиков" оказались и двое россиян Владимир Попов и Эдуард Широков (Шишмаков), предполагаемый главный организатор. Оба они находятся в розыске. О том, что россияне играли ключевую роль в заговоре, черногорские СМИ сообщали еще в ноябре 2016 года. Как рассказал прокурор Катнич, ключевой свидетель - сербский националист Александр Синджелич, лидер организации "Сербские волки", который согласился сотрудничать со следствием, сообщил, что был приглашен в Москву 26 сентября 2016 года на встречу с представителем "российских военных структур" Эдуардом Шишмаковым для получения инструкций по исполнению миссии. Шишмаков, по данным следствия, в 2014 году был заместителем военного атташе в Польше, но был объявлен персоной нон грата за шпионаж и выдворен в Россию. По данным прокурора, в России он получил новый паспорт на имя Эдуарда Широкова. "Этот паспорт был ему выдан российскими органами, и он является членом российских служб безопасности", - заявил Катнич. "Широков" просил Синджелича помочь предотвратить вступление Черногории в НАТО - это и было главной причиной для организации заговора. Как утверждает следствие, Синджелич получил не менее 200 000 евро на закупку оружия для заговорщиков. Как заявил прокурор Миливойе Катнич, все эти факты доказаны. Подготовку всей операции осуществляли сербы Неманья Ристич, Предраг Богичевич и Мирко Велимирович. На одой из записей, которую прокуратура Черногории получила от сербской разведывательной службы БИА, Неманья Ристич сообщает националисту Александру Синджеличу, чтобы тот не беспокоился, хотя Велимирович их и предал. Ристич заверил Синджелича, что в Черногории на тот момент уже находились специальные силы Федеральной службы безопасности России, которые "решат проблемы". Ранее в воскресенье британское издание The Sunday Telegraph опубликовало фотографии двоих россиян, предположительно Попова и Широкова, разыскиваемых Интерполом за участие в антиправительственном заговоре. В начале ноября прошлого года прокурор Черногории по оргпреступности Миливойе Катнич заявил, что накануне октябрьских выборов в стране была раскрыта "мощная организация" примерно из 50 россиян, сербов и черногорцев, которая планировала захватить парламент и убить премьер-министра. Катнич заявлял, что группа была организована "русскими националистами". При этом тогда он подчеркивал, что органы правопорядка Черногории не располагают какими-либо доказательствами того, что с заговором связаны российские власти. Близкие к сербскому правительству источники британской газеты The Guardian сообщали, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время визита в Белград якобы принес извинения за попытку госпереворота в Черногории, отметив, что предполагаемые заговорщики действовали самостоятельно, без санкции Кремля. Однако в Москве эти сведения категорически опровергли. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала публикацию классическим примером провокации. Напомним, 11 ноября близкие к сербскому правительству источники одной из самых популярных британских газет The Guardian сообщили, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время визита в Белград принес извинения за попытку государственного переворота в Черногории, в рамках которого, возможно, российскими гражданами планировалось покушение на премьер-министра страны. По информации журналистов, во время своего визита в Белград Патрушев подчеркивал, что предполагаемые заговорщики действовали самостоятельно, без санкции Кремля. После отъезда главы Совбеза россиян, которых уличили в подготовке военного переворота и покушения на Мило Джукановича, депортировали из страны. Издание со ссылкой на местные СМИ сообщает, что при задержании у граждан РФ было обнаружено 120 тысяч евро, униформа спецназа и спецоборудование, позволявшее организовать слежку за премьер-министром. Как стало известно журналистам, предполагаемые преступники планировали одеться в полицейскую униформу, проникнуть в здание черногорского парламента в Подгорице и застрелить Джукановича. После этого они намеревались установить в стране пророссийский режим, отмечает издание. Источники в дипломатических кругах пояснили, что Белград в режиме секретности выслал из страны заговорщиков вскоре после личного вмешательства Патрушева, который прилетал в Белград 26 октября, чтобы "потушить" скандал. Официальные власти Сербии при этом отрицают факт депортации граждан РФ. Новости по теме: Патрушев извинился за неудавшуюся попытку госпереворота в Черногории Дорогого россиянина Эдуарда Широкова Черногория уже вполне конкретно обвиняет в госперевороте



