Юбилей Сталинградской битвы будут праздновать в оскоплённом Хрущёвым городишке?

Владимир Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в Сталинградской битве. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 20 февраля.

«Принять предложение правительства РФ о праздновании в 2018 году 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве», — говорится в указе.

Для подготовки к празднику, согласно документу, будет создан специальный организационный комитет. Его возглавит заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин.

Кабмину поручено в течение месяца утвердить состав оргкомитета, разработать и утвердить план основных мероприятий к празднованию победы битвы за Сталинград, а также привлечь к участию в работе власти субъектов Федерации.

2 февраля 1943 года — день разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, одном из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Волгоград назывался Сталинградом до 1961 года.

От редакции: Силовигархия загнала сама себя в угол, как с непризнанием ЛНР и ДНР, но признанием тамошних паспортов: и пропустить такую всемирную дату невозможно, и городу вернуть легендарное имя не смогут господа миллиардеры, слишком идеологически это неприемлемо. Они же так часто кукарекают о "сталинских репрессиях", так много инвестируют в это "зону национальной скорби", финансируют через гранты Мемориал, Музей истории ГУЛАГа, и т.д.

Вроде бы можно остановиться на концепции "спасибо деду за победу" - надпись на "бэхе" или "мерсе", деды которых воевали с другой стороны. Да и с триколором на такой юбилей не сунешься - веет от него исторически недобрым содержанием, власовским... В смешной песенке были слова "За нами Путин и Сталинград". Первое - факт, второе - вымысел. Точнее, вот как: не будь Сталинграда, города имени Сталина, которые не только своё имя, но и вообще всю страну отстоял в кровопролитных боях, не было бы ни приватизаторов, ни Ельцина, ни Путина... Лучше бы, конечно, за нами был Сталинград, а Путина - отдадим желающим... Однако отметить такую дату переименованием города в нашу, советскую сторону - было бы лучшим подарком советскому народу, который вполне заслужил, выстрадал это.

Кстати, и концерт можно было бы устроить мощный, Live in Stalingrad... Пригласить Accept, чтобы спел одноимённую городу песню, Эшелон чтоб тоже выступил с часовой программой, другие красно-патриотические группы, коих хватает на просторах "бывшего", от Владивостока до Эстонии... Нынешняя власть вряд ли потянет такую программу: и чтобы Сталинград стал Сталинградом, и чтобы такие группы выступили, съехались. А вот революционная, подлинно Советская власть - смогла б.

Д.Ч.