Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Юбилей Сталинградской битвы будут праздновать в оскоплённом Хрущёвым городишке?

Опубликовано 20.02.2017 в разделе комментариев 4

ссср вов силовигархия сталинград
Юбилей Сталинградской битвы будут праздновать в оскоплённом Хрущёвым городишке?

Владимир Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в Сталинградской битве. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 20 февраля. 

«Принять предложение правительства РФ о праздновании в 2018 году 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве», — говорится в указе. 

Для подготовки к празднику, согласно документу, будет создан специальный организационный комитет. Его возглавит заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин. 

Кабмину поручено в течение месяца утвердить состав оргкомитета, разработать и утвердить план основных мероприятий к празднованию победы битвы за Сталинград, а также привлечь к участию в работе власти субъектов Федерации. 

2 февраля 1943 года — день разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, одном из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Волгоград назывался Сталинградом до 1961 года.

От редакции: Силовигархия загнала сама себя в угол, как с непризнанием ЛНР и ДНР, но признанием тамошних паспортов: и пропустить такую всемирную дату невозможно, и городу вернуть легендарное имя не смогут господа миллиардеры, слишком идеологически это неприемлемо. Они же так часто кукарекают о "сталинских репрессиях", так много инвестируют в это "зону национальной скорби", финансируют через гранты Мемориал, Музей истории ГУЛАГа, и т.д.

Вроде бы можно остановиться на концепции "спасибо деду за победу" - надпись на "бэхе" или "мерсе", деды которых воевали с другой стороны. Да и с триколором на такой юбилей не сунешься - веет от него исторически недобрым содержанием, власовским... В смешной песенке были слова "За нами Путин и Сталинград". Первое - факт, второе - вымысел. Точнее, вот как: не будь Сталинграда, города имени Сталина, которые не только своё имя, но и вообще всю страну отстоял в кровопролитных боях, не было бы ни приватизаторов, ни Ельцина, ни Путина... Лучше бы, конечно, за нами был Сталинград, а Путина - отдадим желающим... Однако отметить такую дату переименованием города в нашу, советскую сторону - было бы лучшим подарком советскому народу, который вполне заслужил, выстрадал это.

Кстати, и концерт можно было бы устроить мощный, Live in Stalingrad... Пригласить Accept, чтобы спел одноимённую городу песню, Эшелон чтоб тоже выступил с часовой программой, другие красно-патриотические группы, коих хватает на просторах "бывшего", от Владивостока до Эстонии... Нынешняя власть вряд ли потянет такую программу: и чтобы Сталинград стал Сталинградом, и чтобы такие группы выступили, съехались. А вот революционная, подлинно Советская власть - смогла б.

Д.Ч.   



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: )) признал бы авторитет вождя...
Васенька Лилипуткин написал 20.02.2017 13:18
Если бы это случилось,распустил бы трусы и повесился бы на них в сортире
над золотым унитазом. Оставил бы записку:Русские, простите меня,старого русофоба,убил я страну,уничтожил Великую Россиию, нет мне прощения.Подлец
я и вечное проклятие России.
Р.S.Дружков моих подельников ... ну вы сами знаете что с ними делать,
не мне вас учить.Извидите эту мерзость,а пепел развейте над Мертвым морем.
Ответить
Сталин обалдел бы,увидев кошмар,который сделал Путин.
Васенька Лилипуткин написал 20.02.2017 13:12
Все,что с таким трудом создавалось десятками миллионов людей,что спасли от фашистских захватчиков,все уничтожил
простой таксист- бомбила. Великую науку-уничтожил. Великое образование-уничтожил. Великую медицину-искоренил.Была великая литература-нет ее!
Что осталось? Суперворовство? Мельдоний в спорте? Несколько
сот отборных дивизий озверевших обдолбанных ИГИЛбайтеров,
заполонивших всю страну и превратившую ею в пещерную
либерально-фашистскую колонию строгого режима?!
Ответить
))
Д.Ч. написал 20.02.2017 13:06
ну так он и не лезет - так хоть бы признал авторитет вождя, памятники ему восстановил бы, может, дольше б продержался... хотя, вряд ли это теперь поможет
Ответить
(без названия)
Лис написал 20.02.2017 13:01
Какое отношение к победе Советского народа в ВОВ над немецко-фашистскими захватчиками имеют предатели Советской Родины?Из Путина Сталин как из говна пуля.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что сделать с Исаакиевским собором?:
Результаты
Интернет-ТВ
Роман "Времявспять" как приговор Постэпохе
Роман "Времявспять" как приговор Постэпохе
20.02.2017
Калашников, Жуковский, Боглаев: таки Новый курс?
Калашников, Жуковский, Боглаев: таки Новый курс?
18.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Юбилей Сталинградской битвы будут праздновать в оскоплённом Хрущёвым городишке? (4)
Черногория уже прямо обвиняет силовигархию в подготовке госпереворота в стране (0)
Война на Донбассе имеет коммерческое обоснование (2)
Катастрофа Ту-154 в Сочи получила вполне логичное объяснение (11)
Как же случилось, что Россия на последнем месте по эффективности здравоохранения? (12)
Украина не только крутит себе яйца, она грозится их оторвать (15)
Рогозин швырнул в ПРО США увесистую ушанку (12)
Анатолий Баранов: А что не провести референдум по Исаакию? Вот не понимаю... (35)
"Вавилонская яхта" застряла в рамках даже буржуазной морали (7)
Эстония очень озаботилась делами Украины (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: К. Бабкин и Росспецмаш: успех реальной политики
Максим Калашников Максим Калашников: Что ждет людей в эпоху роботизации?
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Россия признанный мировой лидер в области вымирания населения
Дарья Митина Дарья Митина: Сжимаются щупальца рoссийскoй прoпаганды
Георгий Саркисян Георгий Саркисян: #Орлец Что стоит за назначением Андрея Митина начальником ПАТП-1? Прогноз
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss