"Тушки Путина" полетят в Египет: кажется, вожделенный имперский "уровень 1913-го года" не за горами

Россельхознадзор и Генеральная организация ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и мелиорации Египета договорились об экспорте готовой продукции из мяса птицы из России в Египет. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Также стало известно, при ввозе на территорию Египта российская готовая мясная продукция будет сопровождаться ветеринарным сертификатом.

Ранее сообщалось, что глава «Роснефти» Игорь Сечин передал президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси послание главы российского государства Владимира Путина по экономическому сотрудничеству.

Египет планирует стать региональным энергетическим центром после того, как перейдет в 2020–2021 годах на самообеспечение газом.

- Опять этот Сечин! - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - помните, я недавно писал, что Роснефть и Газпром заменили собой и МИД РФ, и все прочие институты и даже ветви власти (Госдуму, Совфед, Верхсуд - которые только ширмочка, массовочка), ну вот вам и подтверждение, какой-то менеджеребец нефтяной компании решает вопросы международного уровня, и налаживает снабжение захиревшей после "Арабской весны" страны куриным мясом, а ведь не так давно мы сами закупали египетскую картошечку, жизнь-то налаживается, только вот не на внутреннем рынке, где всё только дорожает, а власть маниакально стремится дотянуть нынешнюю РФ и бывшую сверхдержаву до "уровня 1913-го года", когда романовская империя якобы снабжала яйцами, хлебом и маслом пол-Европы - истинные маньяки, говорю вам, они собственный народ голодом заморят, оставят на здешний хлеб худшую муку с клейковиной ниже 25 единиц, но картинки для регрессных "булкохрУстов" достигнут...

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