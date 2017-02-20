Кто-то накрыл Европу облаком радиоактивного йода-131

Ученые зафиксировали незначительное повышение уровня радиоактивного изотопа йод-131 на территории Северной и Западной Европы в январе, сообщает норвежский ресурс The Independent Barents Observer. Пока источник утечки не установили.

Впервые изотоп был зафиксирован в северной Норвегии на исследовательской станции Сванховд, и сразу после этого — в Рованиеми (северная Финляндия). Также йод-13 был обнаружен в Польше, Чехии, Германии, Франции и Испании.

Отмечается, что выброс не несет угрозы для жизни и здоровья населения, но может свидетельствовать о радиационном инциденте на атомном реакторе, в исследовательской лаборатории или о происшествии с ядерным боеприпасом.

Йод-131 является не слишком устойчивым изотопом, время его жизни около 8 суток, так что время вероятной радиационной аварии установить несколько проще, чем место.

Однако в Восточной Европе в январе только на Южно-Украинской АЭС 19 января в 12:29 в аварийном режиме был отключен третий блок. Об этом сообщила пресс-служба украинской компании «Энергоатом».

Еще три блока украинских АЗС на этот момент находились в ремонте. На энергоблоке №3 Ровненской АЭС шли 86-е сутки капитального планового ремонта (до 16 февраля), на блоке №2 Южно-Украинской АЭС – 56-е сутки среднего планового ремонта (ремонт до 23 февраля), на блоке №1 Ровненской АЭС – 27-е сутки среднего планового ремонта (до 6 февраля).

В других регионах Восточной Европы сообщений об авариях в атомной отрасли не отмечалось.

50−58% электроэнергии на Украине производят и поставляют в энергосистему атомные станции, при этом в условиях энергетического кризиса на Украине сейчас все они работают с перегрузкой.

В 2015 году на АЭС Украины было зафиксировано 15 нарушений работы, а уже за январь — май 2016 года таких нарушения было 10. Двум энергоблокам осенью 2016 года продлили сроки эксплуатации на сверхплановые десять лет. Таким образом, количество энергоблоков, выработавших проектный ресурс, выросло до пяти. В нынешнем году оно увеличится до семи (блок №3 ЗАЭС и блок №3 Ровенской АЭС).

Нужно отметить, что работы по продлению эксплуатации энергоблоков проводятся без участия представителей проектировщика. Растёт количество энергоблоков, в которые загружено топливо Westinghouse. Ещё в начале года их было два, к конце года выросло до пяти.

Естественно растет и число аварийных ситуаций. Так блок №4 Запорожской АЭС 30 января в 12:11 действием автоматики отключен от энергосистемы из-за отключения ЛЭП 750 кВ "Днепровская", сообщила пресс-служба госпредприятия "НАЭК "Энергоатом". Это не могло быть причиной выброса, зафиксированного в Европе в середине января. Но это наглядно демонстрирует, что аварийность украинских АЭС растет. И есть сомнения в том, что там достаточно корректно информируют о реальном состоянии дел с безопасностью.

На самом деле, как показывает практика, приукрашивают действительность все. Так две случившихся в истории аварии на АЭС с седьмым (наивысшим) уровнем опасности - Чернобыль и Фукусима - сопровождались сокрытием и искажением информации. Аналогичные вещи происходили и при менее значительных радиационных происшествиях. Ждать от современной Украины какой-то особенно открытости тем более легкомысленно.

Есть факт учтечки радиации в серьезном масштабе - и факт неустановленного источника. И есть пятый по мощности в мире атомный комплекс, находящийся в стране с нестабильной политической системой, где центральное правительство не может контролировать ни территорию страны, ни вооруженные формирования. не подчиняющиеся главе государства. И это не только формирования ЛДНР на Донбассе - у них, кстати, и нет доступа к атомной энергетике. Зато есть формирования типа "Азова", "Айдара", "Аскера", Правого сектора" и др., которые, например, могут проводить блокады тех или иных территорий, взрывать линии электропередачи, прекращать подачу топлива на энергетические объекты и тому подобное. И крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, и крупная Южно-Украинская АЭС находятся как раз в зоне действией этих формирований.

Что они выкинут в ближайшее время - даже трудно себе представить. Люди они креативные.

А.Б.