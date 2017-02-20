С единороссов-обещалкиных будет жёсткий президентский спрос, но тоже предвыборный

Начальник управления внутренней политики (УВП) в администрации президента РФ Андрей Ярин напомнил представителям партии "Единая Россия" об ответственности за выполнение предвыборных обещаний, сообщает газета "Коммерсант".

На закрытом семинаре "Актуальные задачи партийной работы и партийного строительства на 2017 год" для представителей региональных отделений единороссов, открывшемся 20 февраля, Ярин назвал ЕР "главным политическим ресурсом президента".

"По итогам выборов люди сформировали образ своего будущего, своей семьи, связанный с партией "Единая Россия", и, чтобы этому соответствовать дальше, в первую очередь на местах необходимо понимать и чувствовать, что хотят люди, добиваться для них справедливости, стремиться ежедневным кропотливым трудом изменить ситуацию к лучшему", - указал глава УВП.

Между тем в середине февраля оппозиционный деятель Алексей Навальный, объявивший о намерении баллотироваться в президенты РФ на выборах 2018 года, сообщил в своем блоге в "Живом журнале", что Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube заблокировать доступ к ролику с перечислением обещаний партии власти 2003 года.

Возглавляемое Яриным ведомство отвечает в частности за взаимодействие Кремля с обеими палатами парламента, а также ведает государственным строительством, региональной и информационной политикой. В конце февраля Ярин впервые посетил совет Госдумы, где увеличили количество мест для сотрудников президентской администрации, предположительно, в связи с грядущими региональными и президентскими выборами.

- И ведь как усилилась работа-то! - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - то ли ярость Ярина подействовала, то ли своя инициатива, но рассказываю как на духу: вчера в детском парке, что на Делегатской подходит парниша, представляется, что соцопрос от "ЕдРа", и интересуется, что бы мы хотели улучшить в парке; реакция на партийность была негативная, парниша даже обиделся, но я сходу и советую - а вы верните жителям района ДК "Красный пролетарий", который превращён именно в период нынешнего протокольного лидера партии Медведева в ИНСОР! Чувачок всё записал, взял мой адрес и телефон, осталось только подождать и посмотреть, как скоро наказы народа будут выполнены, ведь есть же и другой путь возвращения ДК - краснопролетарский...

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