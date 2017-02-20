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Московский листок

Едросс Гаффнер оказался парень - не промах: сокрытие имущества лишь самый скромный его грех

Опубликовано 20.02.2017 в разделе комментариев 1

едро позор выборы свердловск
Едросс Гаффнер оказался парень - не промах: сокрытие имущества лишь самый скромный его грех

Депутата Заксобрания Свердловской области единоросса Илью Гаффнера, известного советом россиянам поменьше есть в кризис, а теперь еще и делом о банкротстве, подозревают в сокрытии имущества и воспрепятствованию деятельности арбитражного управляющего, сообщает ТАСС. 

"Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга в отношении Гаффнера возбудила два административных производства по факту сокрытия имущества и воспрепятствования деятельности арбитражного управляющего. Виновность депутата надзорный орган будет доказывать в суде", - рассказала пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова. 

Арбитражный управляющий несколько месяцев добивался передачи банковских карт должника. Геффнер должен был передать ему банковские карточки в июле 2016 года, сразу после того, как был признан банкротом, но сделал это только 21 сентября. 

"Кроме того, он все это время получал зарплату, - добавила Канатова. - Гаффнер попросил, чтобы денежные средства выдавались ему на руки, хотя они должны были быть прозрачными, так как в отношении него была запущена процедура банкротства". 

Канатова уточнила екатеринбургскому изданию E1.ru, что "Гаффнер написал на работе заявление, попросив не перечислять зарплату на карту, а выдавать наличными в кассе". В итоге мимо конкурсной массы, куда должны поступать все доходы банкрота и из которой должны выплачиваться долги кредиторам, прошла 441 тысяча рублей. 

Между тем депутат добился от суда исключения из конкурсной массы средств для себя в размере прожиточного минимума и для трех несовершеннолетних детей, находящихся на его иждивении, - общей суммой около 40 тыс. рублей. 

Уральская редакция агентства "Новый день" отмечает, что 400 тысяч, о которых шла речь, - это зарплата, которую парламентарий получал в предыдущем созыве. Сейчас он работает на неосвобожденной основе, то есть деньги из бюджета не получает. 

При инвентаризации имущества банкрота выяснилось, что народный избранник владеет только двумя ружьями. У парламентария, проживающего в элитном екатеринбургском комплексе "Тихвинъ", не оказалось ни квартир, ни личного транспорта, ни земель. 

В июле суд признал Гаффнера банкротом по иску Россельхозбанка. Областное УФССП ранее в связи с задолженностью в 196 млн рублей ограничивало выезд Гаффнеру за рубеж.

Напомним, 17 февраля свердловскому депутату-банкроту Илье Гаффнеру, прославившемуся в 2015 году советом россиянам поменьше есть в кризис, Арбитражный суд Свердловской области определил выделять ежемесячно на содержание денежные средства в размере величины прожиточного минимума и 30,6 тысячи рублей на трех детей, находящихся на его иждивении, говорится в определении суда, на которое ссылается РАПСИ. 

Гаффнер, признанный банкротом в июле 2016 года, просил исключить из конкурсной массы средства в размере установленной для него величины прожиточного минимума и трех несовершеннолетних детей, находящихся на его иждивении, до окончания процедуры реализации имущества, а также 208,5 тысяч рублей за истекший период. 

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Всего комментариев к статье: 1
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Патамушта завуалированный Говнер/Гавнер.
Это что?! написал 20.02.2017 19:04
Это очевидно.
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