Российские Т-90МС скоро могут оказаться на стороне игиловцев

Россия поставит в одну из стран Ближнего Востока крупную партию танков Т-90МС, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. "В декабре был подписан крупный контракт с одной из стран с Ближнего Востока", - сказал Мантуров журналистам в понедельник, добавив, что не может назвать страну-заказчика.

"В ближайшее время будет подписан еще один контракт", - сообщил министр. По его словам, в последние два года российские танки испытывались в ряде ближневосточных стран. Мантуров возглавляет российскую делегацию на выставке вооружения "Айдекс 2017" в Абу-Даби. Cочетание боевых и технических характеристик позволяет экипажу Т-90МС вести боевые действия в различных климатических и погодных условиях в любое время суток.

Масса танка с боекомплектом, - 48 тонн, экипаж - три человека. Комплекс вооружения включает 125-мм гладкоствольную пушку 2А46М-5; пулемёт ПКТМ (6П7К) калибра 7,62-мм. Основной прицел наводчика - многоканальный с визирным и тепловизионным каналами, лазерным дальномером, встроенным лазерным каналом управления.

Дальность распознавания цели типа "танк" через визирный канал - до 5000 м. Прицел командира - комбинированный панорамный с телевизионным и тепловизионным каналами, лазерным дальномером. Дальность распознавания цели типа "танк" через ТВ-канал - до 5000 м. Дальность распознавания цели типа "танк" ночью - не менее 3500 м. Максимальная скорость танка по шоссе - 60 км.

От редакции: Вот все они в последнее время как-то панически начали хвастаться-отчитываться, что Рогозин, что Манутров. Явно ожидают аудита, а схомячили-то средства из казны немалые... Но было бы чем хвастаться, чёрт возьми! Давно известно, что тех же игиловцев снабжает патронами для АКМ - всё тот же тульский завод, входящий в "оборонку". Не напрямую, конечно, но в необходимом количестве. Как это получается? Да просто, есть незакрытый контракт всё на том же Ближнем Востоке, где для "братьев-мусульман" границ вообще давно не существует.

Калаши там сами делать давно научились на основе наших оригиналов, а вот патроны - негде. Так что военспецов (о чём вам никогда не сообщит Путин-ТВ) в Сирии убивают родные, российские патроны. Таковы буржуазные войны, которые заодно и бизнес, и демонстрация потенциальному покупателю преимуществ русского оружия... А танки эти, точно так же, как паторны, могут скоро оказаться на стороне игиловцев и палить по немногим уцелевшим памятникам Пальмиры.

Д.Ч.