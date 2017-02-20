Постпред России при ООН Чуркин скончался накануне своего 65-летнего юбилея

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке за день до своего 65-летия, сообщает МИД РФ.

«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался Постоянный представитель Российской Федерации при ООН В.И. Чуркин», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Министерство выразило глубокие соболезнования родным и близким Виталия Чуркина.

Виталий Чуркин находился на дипломатической работе с 1974 года, с 2006-го занимал пост постпреда России при ООН. Был награжден орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.