Постпред России при ООН Чуркин скончался накануне своего 65-летнего юбилея

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке за день до своего 65-летия, сообщает МИД РФ.
«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался Постоянный представитель Российской Федерации при ООН В.И. Чуркин», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Министерство выразило глубокие соболезнования родным и близким Виталия Чуркина.
Виталий Чуркин находился на дипломатической работе с 1974 года, с 2006-го занимал пост постпреда России при ООН. Был награжден орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
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хм... написал 20.02.2017 21:13
корнхолио написал 20.02.2017 21:13
сов свет написал 20.02.2017 21:11
Шат написал 20.02.2017 21:06
никто написал 20.02.2017 21:06
А потом плюхи достались и Милонову. В общем. Процесс пошел! Лед тронулся господа присяжные заседатели!
Первый уже послали за НОД и Милоновым, не ровен час прийдут и за ним и Хирургом!
Придворные шуты отыграли свои роли, и более не нужны власти!
стоик691 написал 20.02.2017 21:03
Или из Захаровой человека сделают?