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Московский листок

Постпред России при ООН Чуркин скончался накануне своего 65-летнего юбилея

Опубликовано 20.02.2017 в разделе комментариев 6

Постпред России при ООН Чуркин скончался накануне своего 65-летнего юбилея

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке за день до своего 65-летия, сообщает МИД РФ.

«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался Постоянный представитель Российской Федерации при ООН В.И. Чуркин», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Министерство выразило глубокие соболезнования родным и близким Виталия Чуркина.

Виталий Чуркин находился на дипломатической работе с 1974 года, с 2006-го занимал пост постпреда России при ООН. Был награжден орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.



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Всего комментариев к статье: 6
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анти
хм... написал 20.02.2017 21:13
Нда, ...! Вот так жывежь-жывежь, и на тебе! Пенсионный фонд опять сьекономил! Может, запретить Путину и его друзьям умирать? Указ там какой сочинить... Ведь какая глыба, какой матерый человечище! Все, что Путин приказал сдать, все сдал.
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перепил на кануне ДР?
корнхолио написал 20.02.2017 21:13
походу так и есть. Нало меньше пить!!!!!!!!
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(без названия)
сов свет написал 20.02.2017 21:11
типичный приспособленец ( как и вся лошадиная кантора
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*
Шат написал 20.02.2017 21:06
Лжецом был.
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соболезную
никто написал 20.02.2017 21:06
Вчера Виталий посмотрел Киселев ТВ.Его поразило: &#171;Особую грусть вызывает то, что депутат Федоров набрал бедных людей и вооружил их несоразмерно большими, прямо такими гротескными знаменами под георгиевскую ленту. Гордый символ русского оружия и битвы с фашизмом, победы Федоров маркировал названием своего псевдодвижения и сделал из всего этого балаган с участием то ли ряженых, то ли калек перехожих&#187;.
А потом плюхи достались и Милонову. В общем. Процесс пошел! Лед тронулся господа присяжные заседатели!
Первый уже послали за НОД и Милоновым, не ровен час прийдут и за ним и Хирургом!
Придворные шуты отыграли свои роли, и более не нужны власти!
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(без названия)
стоик691 написал 20.02.2017 21:03
Захарову вместо умершего и ООн превратится в вульгарный туалет?
Или из Захаровой человека сделают?
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