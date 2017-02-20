"Опущенная" силовигархией Белоруссия не намерена признавать паспорта ДНР и ЛНР

Въезд в Белоруссию по документам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик невозможен, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский. Его слова приводит БЕЛТА.

«Мы соблюдаем действующее законодательство. При отсутствии у лиц, пересекающих государственную границу, документов, дающих на это право, мы их пропустить не можем», — отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что при выявлении таких граждан на выезде их будут привлекать к ответственности, например, за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда через Белоруссию.

Согласно сайту Госпогранкомитета, за нарушение иностранцем правил пребывания в республике предусмотрены предупреждение, или штраф в размере до 50 базовых величин (с 1 января базовая величина составляет 23 белорусских рубля), или депортация.

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ «документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Глава государства постановил, что жители упомянутых территорий могут въехать в Россию без оформления виз.

Украинский лидер Петр Порошенко, комментируя такой шаг российских властей, заявил, что для него это очередное доказательство нарушения Россией международного права.

В Кремле, однако, с ним не согласились. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Москва не приравнивает выданные в Донбассе документы к украинским паспортам. «Целый регион находится в условиях жесточайшей блокады, жесточайшего эмбарго со стороны своей столицы, со стороны Киева. В условиях этого эмбарго люди не имеют возможности обновлять, исправлять, получать, восстанавливать утерянные документы. Фактически им выдаются документы в этом регионе; эти документы, исходя из гуманитарных соображений, будут приниматься здесь», — добавил представитель Кремля.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет в том же направлении:

- Если с Белоруссией всё ясно, её торговое сальдо, её успешнейший сбыт мяса и молочной продукции на Украине просто не позволяет принять иного решения, то с РФ ясно далеко не всё. Вспомним обстановку, в которой нам выдавали вот такие же, с двуглавым вместо герба СССР, паспорта! Что, центральная ельцинская власть не диктовала гражданам СССР, именно СССР условия проживания в духе "эмбарго" того времени - ваучеры, регистрации? Я вот продержался до 2001-го года с паспортом СССР, и лишь когда пришёл срок по возрасту, спустя 10 лет после выдачи паспорта гражданина СССР - получил РФ-ный. Причём тогда полагалось советский паспорт продырявливать! Я не отдал его на экзекуцию, а соврал в милиции, что потерял паспорт, составили протокол и закрыли дело.

Я это к тому рассказываю, что тогда действовали оба варианта паспортов! Так что "законность" паспорта РФ - это точно такой же гуманитарный вопрос, о котором вещает Песков в связи с обстанокой в Донбассе. А признавать ли нам РФ, окупировавшую часть СССР - и её документы, её элиту? Очень подходящий пример, чтоб понять насколько всё относительно в государственном строительстве - для одних эта двуглавая орлянка на паспортах того же, что в РФ бордового цвета, повод посмеяться, для других - документ... Возвращаются времена "керенок" и быстрой девальвации любой государственности, пока не расправит плечи тот народ, на который эти паспортно-элитные "рубашечки" уже не налезают, народ огромной Страны Советов, которому не указ ни московская силовигархия, узурпировавшая советские нефть и газ, ни киевская буржуазия, ни тем более империализм ЕС и США.