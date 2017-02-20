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Московский листок

Москва заняла второе место в мире по автомобильным пробкам

Опубликовано 20.02.2017 в разделе комментариев 3

Москва заняла второе место в мире по автомобильным пробкам

Москва заняла второе место в рейтинге самых загруженных городов мира по итогам 2016 года, уступив лишь американскому городу Лос-Анджелесу, передает РИА Новости. Согласно результатам исследования, проведенного международной аналитической компанией Inrix, в прошлом году водители Лос-Анжелеса провели в пробках в среднем 104 часа, московские водители находились в дорожных заторах около 91 часов. С небольшим отрывом за Москвой следует Нью-Йорк (89 часов). Далее в рейтинге следуют Сан-Франциско (83 часа), Богота (80 часов), Сан-Паоло (77 часов), Лондон (73 часа), Атланта (71 час), Париж и Майами (по 65 часов).

Кроме Москвы в список попали еще два российских города - Краснодар (18-е место) и Санкт-Петербург (22-е место), там водители простояли в заторах 56 и 53 часа соответственно.

Среди стран первое место занимает Таиланд, где среднее время, проведенное в пробках водителями в прошлом году, составило около 61 часа, на втором-третьем месте оказались Колумбия и Индонезия (47 часов). Четвертое и пятое места разделили Россия и США, где водители простояли в пробках в среднем по 42 часа.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Re: хороший повод уволить ликсутова
Тень написал 21.02.2017 00:03
не уволить, не отправить...
судить, конфисковать, посадить...
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Re: хороший повод уволить ликсутова
оленя отправить в тундру написал 20.02.2017 23:58
кооператив "озеро" отправить в Ленинград, пересмотреть итоги приватизации,
запретить либерально-фашистскую идеологию, повысить прожиточный минимум до 1000 долларов,отменить эльцынскую т.н. конституцию,вернуть
название городу Сталинград,отменить платные парковки и т.д. и т.п.
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хороший повод уволить ликсутова
kerg написал 20.02.2017 23:26
в связи с профнепригодностью.
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