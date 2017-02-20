Москва заняла второе место в мире по автомобильным пробкам

Москва заняла второе место в рейтинге самых загруженных городов мира по итогам 2016 года, уступив лишь американскому городу Лос-Анджелесу, передает РИА Новости. Согласно результатам исследования, проведенного международной аналитической компанией Inrix, в прошлом году водители Лос-Анжелеса провели в пробках в среднем 104 часа, московские водители находились в дорожных заторах около 91 часов. С небольшим отрывом за Москвой следует Нью-Йорк (89 часов). Далее в рейтинге следуют Сан-Франциско (83 часа), Богота (80 часов), Сан-Паоло (77 часов), Лондон (73 часа), Атланта (71 час), Париж и Майами (по 65 часов).

Кроме Москвы в список попали еще два российских города - Краснодар (18-е место) и Санкт-Петербург (22-е место), там водители простояли в заторах 56 и 53 часа соответственно.

Среди стран первое место занимает Таиланд, где среднее время, проведенное в пробках водителями в прошлом году, составило около 61 часа, на втором-третьем месте оказались Колумбия и Индонезия (47 часов). Четвертое и пятое места разделили Россия и США, где водители простояли в пробках в среднем по 42 часа.