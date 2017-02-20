Полиция обыскала столичный офис Другой России и задержала 14 нацболов

Полиция провела обыски в московском офисе "Другой России" и задержала 14 активистов незарегистрированной партии. «Только что старший оперуполномоченный Колычевский А.А. с 12 неизвестными вломился в бункер Партии на собрание… Все кто был в московском Бункере задержаны. Доставлены в Тверское ОВД. В Бункере проходит обыск», - сообщается в твиттере организации. Отмечается, что в ходе следственных мероприятий были изъяты компьютер, два ноутбука и принтер.

По данным лидера партии Эдуарда Лимонова, в офис приехали «человек десять, центр “Э” и простые полицейские, и двое понятых». «Якобы к ним поступили сведения о подготовке теракта», — сообщил он в LiveJournal.