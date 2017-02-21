"Дипломатический пендель" по случаю поездки батьки Лукашенко в Сочи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча российского главы Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в ближайшие дни в Сочи не запланирована. «Насколько нам известно, Александр Григорьевич находится в Сочи, это частная поездка», — сообщил Песков. Ранее в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что Лукашенко проведёт текущую неделю в Сочи, а Песков заявил, что на этой неделе в графике Путина не запланированы поездки в Сочи.

Наверно каждому понятно, что это уже серьезный "дипломатический поджопник".

Понятно и почему - игры Лукашенко с Украиной, явные закулисные договоренности с Европой (или желание продемонстрировать наличие таких договоренностей), на финал непризнание документов ДНР и ЛНР. Наверно многолетняя "челночная политика" белорусского батьки уже всем надоела. Надоел и "последний диктатор Европы" - причем если он уже перестал реалистично смотреть на мир, то в Брюсселе или Гааге ему многое разъяснят довольно быстро. А вот получится ли опять спрятаться за спину Большого брата?

Главное, чего не понял Лукашенко - сейчас уже не игры, сейчас что-то важное происходит всерьез.

Конечо, Путину нужны союзники - нельзя в одиночку противостоять всему миру, особенно когда у тебя ВВП около 2 процентов от мирового. И то, что он сейчас делает - это авантюризм и по большому счету безумие.

Но разве Лукашенко - союзник?

Ведь не в отношениях же между Александром Григоричем и Владимир Владимирычем дело. Игра большая, ставки запредельные. И платить если что придется большому числу людей, вообще к играм не причастным.

А.Б.