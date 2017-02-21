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Московский листок

Дело о высылке ополченца на Украину закончилось удачно

Опубликовано 21.02.2017 в разделе комментариев 1

суд апелляция
Дело о высылке ополченца на Украину закончилось удачно

Союз Добровольцев Донбасса сообщает, что предотвратил выдворение Андрушевича О.П. на Украину -его, несмотря на действительные документы, собирались выслать из России на территорию Украины. Союз добровольцев Донбасса совместно с Общественной Палатой Российской Федерации приняли участие в судьбе добровольца. Представители Союза, в качестве общественных защитников, участвовали в заседании суда, где принималось решение по Андрушевичу. Решение Ростовского областного суда от 20.02.2017: изменить решение Новошахтинского районного суда — отменить выдворение Андрушевича О.П. с территории Российской Федерации.

Буквально за сутки до этого решения суда, ФОРУМ.мск тоже касался дела Андрушевича.

Путин признал документы стран, которые не признал

Хорошо, что дело Андрушевича закончилось так удачно - в точности под указ. Бывают на свете и хорошие новости, и удачные совпадения.

Но право у нас не прецедентное, и позитивное решение по Андрушевичу вовсе не значит, что теперь по всем аналогичным делам будут приниматься такие же решения. И вопрос, поставленный позавчера, по ка без ответа: "...ополченцев, воевавших за независимость с Украиной, не станут, наверно, больше выдавать Украине как ее граждан - прямиком в тюрьму. Хотя может и станут - ведь они все равно числятся в РФ гражданами Украины, и если Украина сделает запрос, то ведь и выдадут! У РФ соглашения с Украиной, строго говоря, действуют так, будто по-прежнему там президентом работает Янукович, будто не было госпереворота и полной подмены государства - одного другим".

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
mr.fedorov9191 написал 21.02.2017 01:45
Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com
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