Москва опять всех превзошла, даже Краснодар

Как уже сообщал ФОРУМ.мск, Москва заняла второе место в рейтинге самых загруженных городов мира по итогам 2016 года, уступив лишь американскому городу Лос-Анджелесу. Согласно результатам исследования, проведенного международной аналитической компанией Inrix, в прошлом году водители Лос-Анжелеса провели в пробках в среднем 104 часа, московские водители находились в дорожных заторах около 91 часов. С небольшим отрывом за Москвой следует Нью-Йорк (89 часов), Сан-Франциско (83 часа), Богота (80 часов), Сан-Паоло (77 часов), Лондон (73 часа), Атланта (71 час), Париж и Майами (по 65 часов). Кроме Москвы в список попали еще два российских города - Краснодар (18-е место) и Санкт-Петербург (22-е место).

Упс! А мне как раз на днях через Краснодар ехать... А вообще мне приходилось ездить из городв по списку, кроме, понятно, Москвы, Питера и Краснодара, также по Лондону, Парижу, Нью-Йорку и Сан-Франциско. Скажу честно, Лондон и Краснодар не лучше Москвы.

Но я вот о чем.

Главной "фишкой" мэра Москвы Собянина была как раз борьба с пробками и прочим дорожным движением. Его предшественник Лужков все больше промышлял точечными застройками, переселениями из центра в сукино-бякино и прочим. А новый мэр сразу вышел на большую дорогу.

Сначала была борьба с дорожным покрытием, а заодно с пешеходами. Но параллельно в город вернулись запрещенные было платные эвакуаторы. Причем очень дорогие.

Дальше начались платные парковки - водители несколько лет терпели разные мучительские муки, причем бюджет от этих издевательств на сегодня получил чуть больше 10 миллиардов за весь период существования этой обираловки.

Дороги перекопали не по одному разу. В центре их так сузили, что ездить стало положительно невозможно, и мэр предложил всем пересесть на велосипеды. Ну или на трамвай. Построили Третье кольцо, которое теперь не знают, как загрузить пассажирами.

И вот, значит, закономерный результат титанических усилий - второе место в мировом рейтинге!

Самое время вручать орден за заслуги перед отечеством второй степени - и под следствие. Но есть такое чувство, что не заметят. Не оценят. Спустят на тормозах.

А в светлой голове столичного мэра еще столько всяких затей! Может, пароходами по Москве ездить, а?

А.Б.