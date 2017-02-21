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Московский листок

Россиянам хотят ограничить покупки за наличный расчёт

Опубликовано 21.02.2017 в разделе комментариев 2

Россиянам хотят ограничить покупки за наличный расчёт

Минэкономразвития и Минфин обсуждают возможность введения запрета на выдачу зарплат наличными, ограничения оплаты наличными крупных покупок, а также введения пониженной ставки НДС для безналичных платежей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.

По словам собеседников издания, утвержденных решений по данному вопросу еще нет и на уровень правительства обсуждение пока не выносилось. В обоих министерствах отказались от комментариев, однако, как сообщил газете источник, некоторые из обсуждаемых идей могут войти в план правительства по повышению темпов роста экономики в 2018-2024 гг.

Издание отмечает, что в России за девять месяцев 2016 года держатели платежных карт сняли 19 триллионов рублей, а товаров и услуг оплатили только на 8,7 триллиона. По данным Центробанка, доля наличных в обращении в стране — около 9% ВВП.

Минфин еще в 2012 г. предлагал ограничить расчеты наличными между людьми и с компаниями – сначала 600 000 руб., а затем 300 000 руб. За нарушение предполагался штраф на всю сумму сверх лимита. Помешали неготовность инфраструктуры и политические сложности, вспоминает чиновник финансово-экономического блока.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
ГЕРХАРД написал 21.02.2017 10:40
Простой пример.Из жисти,так сказать,повседневной,долпанной.Сигареты по карте- не продают.Невыгодно продавцу,так как себе в убыток.Даже- один к одному- не выходит.Беседовал на эту тему.Только за нал.Норот бухтит.Всех приучили к карте.И облом.Это только так-пример,мелкий.Он же не единичный?Ассортимэнт,ишшо есть.
Посмотрим,чем их жо-повведение закончится.Статистика их- сняли-потратили- плное го-вно.Просто обоснование.Сами нарисуем цифирь,кую хошь.
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(без названия)
очень сильно обожратый написал 21.02.2017 10:22
Ну и правильно, давно пора. Задолбали через автосалоны миллиарды выводить в тень наличкой
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