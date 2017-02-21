Россиянам хотят ограничить покупки за наличный расчёт

Минэкономразвития и Минфин обсуждают возможность введения запрета на выдачу зарплат наличными, ограничения оплаты наличными крупных покупок, а также введения пониженной ставки НДС для безналичных платежей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.

По словам собеседников издания, утвержденных решений по данному вопросу еще нет и на уровень правительства обсуждение пока не выносилось. В обоих министерствах отказались от комментариев, однако, как сообщил газете источник, некоторые из обсуждаемых идей могут войти в план правительства по повышению темпов роста экономики в 2018-2024 гг.

Издание отмечает, что в России за девять месяцев 2016 года держатели платежных карт сняли 19 триллионов рублей, а товаров и услуг оплатили только на 8,7 триллиона. По данным Центробанка, доля наличных в обращении в стране — около 9% ВВП.

Минфин еще в 2012 г. предлагал ограничить расчеты наличными между людьми и с компаниями – сначала 600 000 руб., а затем 300 000 руб. За нарушение предполагался штраф на всю сумму сверх лимита. Помешали неготовность инфраструктуры и политические сложности, вспоминает чиновник финансово-экономического блока.