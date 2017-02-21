"Левада-Центр": россияне не верят в эффективность митингов

Две трети россиян (67%) не рассматривают акции протеста как эффективный инструмент воздействия на политику властей, сообщает Интерфакс со ссылкой на результаты январского опроса "Левада-Центра", проведенного среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Социологи отмечают, что за прошедший год этот показатель вырос на 7%. В то, что акции протеста могут решить острые проблемы, верят 20% респондентов. При этом, безоговорочно в пользу проведения массовых акций высказались лишь 4%. 16% наших сограждан считают, что добиваться решения своих проблем необходимо с помощью судебных органов. Каждый десятый считает, что для этого необходимо обратиться в средства массовой информации или в органы исполнительной власти (по 11%), или поддерживать на выборах определенные политические силы (9%). Еще 7% полагают, что решать проблемы необходимо через активное участие в общественной деятельности. При этом 27% считает, что у россиян сейчас нет действенного метода для решения своих проблем.

При этом более половины респондентов (54%) заявили, что не поддерживают прошедшие в некоторых городах России в конце 2011 года - начале 2012 года массовые акции протеста ("За честные выборы", "Марш миллионов"), а 26% - поддерживают. Затруднились ответить 20% участников опроса.

По мнению относительного большинства респондентов, эти протесты "не имели серьезного влияния на жизнь России" (35%), а лидеры оппозиции "показали свою неспособность выдвинуть идеи/программу действий, способные увлечь за собой массы и начать реформирование общества "снизу" (18%).