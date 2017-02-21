Российским вузам дадут 10 млрд рублей на повышение конкурентоспособности

Правительство России выделит в 2017 году ведущим российским вузам 10,3 млрд руб. субсидий вместо ранее запланированных 14,5 млрд руб. Как сообщает РБК, соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства России Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабмина.

Субсидии выдаются «в целях реализации задачи по обеспечению вхождения к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу», говорится в документе.

Издание отмечает, что в постановлении от 16 марта 2013 года говорилось, что в 2017 году и в последующие три года на поддержку вузов будет выделено 14,5 млрд руб., тогда как по новому постановлению на 2017 год дотации установлены на уровне в 10,6 млрд руб., на 2018 год — в 10,2 млрд руб., а на 2019-й — в 10 млрд руб. По объемам финансирования на 2020 год изменений нет.

В справке к документу уточняется, что субсидии получит 21 российский вуз. Вузы, получившие субсидии, разделены на три группы. Попавшие в первую группу получили по 849,2 миллиона рублей. Вузам из второй группы выделили по 482,2 миллиона рублей, третьей — по 141,5 миллиона.

В частности, Казанскому федеральному университету, Московскому физико-техническому институту, Университету "МИСиС", университету "Высшая школа экономики", университету "МИФИ", Новосибирскому национальному исследовательскому госуниверситету, Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету информационных технологий, механики и оптики – по 849,2 миллиона рублей.

Кроме того, субсидии предоставляются Дальневосточному федеральному университету, Национальному исследовательскому Томскому госуниверситету, Национальному исследовательскому Томскому политехническому университету, Первому Московскому государственному медицинскому университету имени И.М.Сеченова, Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С.П.Королёва, Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого, Уральскому федеральному университету имени Б.Н.Ельцина – по 482,2 миллиона рублей.

По 141,5 млн руб. будет выделено Балтийскому федеральному университету имени Иммануила Канта, Нижегородскому государственному университету им. Н.И.Лобачевского, Российскому университету дружбы народов (РУДН), Санкт-Петербургскому государственному электротехническому университету ЛЭТИ, Сибирскому федеральному университету, Тюменскому государственному университету, Южно-Уральскому государственному университету (национальному исследовательскому университету).