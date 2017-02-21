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Московский листок

Рука Москвы дотянулась до эстонских пивнушек

Опубликовано 21.02.2017 в разделе комментариев 0

Рука Москвы дотянулась до эстонских пивнушек

Глава эстонской разведки Микк Марран заявил, что между прибывшими в страну британскими военными НАТО и местным населением могут возникать драки, «спровоцированные Москвой», сообщает Daily Mail.

«Ходят разговоры, что местные жители не рады этим солдатам. Там будет 800 молодых британских военнослужащих. Они будут ездить с баз в города. Возможно, они будут ходить по пабам. Мы не можем исключить возможность спровоцированных драк», - сказал Марран.

По его словам, российские власти планируют устраивать «медовые ловушки», которые обычно организовываются с помощью женщин, провоцирующих драки между мужчинами в барах.

- Я подозреваю, что агенты ФСБ в Эстонии еще ссут мимо унитаза и прилепливают жвачку к сидениям в автобусах, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Еще я бы обратил внимание, что надписи на заборах и в подъездах чаще всего воспроизводят краткое ругательство на русском языке! 



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