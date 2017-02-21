Президентские выборы могут превратить в референдум о доверии Путину

Выборы президента в 2018 году могут пройти по типу референдума о доверии Владимиру Путину при явном отсутствии сильных конкурентов. Как сообщает газета «Известия», такой вариант рассматривается в администрации президента. Во внутриполитическом блоке Кремля не видят смысла в том, чтобы специально подбирать Путину оппонентов, зато хотят добиться самого высокого в истории числа проголосовавших за Владимира Путина.

«Очевидно, что реальную конкуренцию действующему президенту никто не составит, а искусственно создавать новых кандидатов — смысла нет. Сейчас запрос не на новые лица, а на прозрачные, легитимные выборы, на честность, справедливость и уважение к гражданам, — сказал собеседник издания в АП.

Одна из основных целей — высокая явка и голосование абсолютного большинства от общего числа избирателей. Сейчас рассматриваются разные варианты, в том числе - 70% проголосовавших при 70-процентной явке. Итоговый результат должен превысить все предыдущие - на выборах президента в 2000, 2004, 2008 и 2012 годах.

По словам собеседников издания, в настоящее время внутриполитический блок Кремля обсуждает возможные способы повышения явки. В частности, рассматривается вариант проведения референдумов в городах-миллионниках по актуальным для населения вопросам. Если граждане поймут, что от их голоса при выборе между строительством магазина или Дома культуры зависит финальное решение, это поможет им осознать важность принятия решений, полагают в АП.

Также предлагается «достроить» систему ГАС «Выборы» и отменить выдачу открепительных удостоверений, что позволит избирателям без лишних формальностей голосовать не по месту прописки, а на ближайшем участке просто предъявив паспорт.

Еще один вариант — агитация среди молодежи. «Фото с избирательного участка в Instagram или любых других социальных сетях должно стать модным. Любые компьютерные игры, имитирующие выборы, вовлечение в процесс подготовки к выборам — все эти идеи пока обсуждаются», - отметили в АП.