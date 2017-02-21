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Московский листок

ПостСССР движется к монархии

Опубликовано 21.02.2017 в разделе комментариев 10

кризис путин революция госаппарат
ПостСССР движется к монархии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан первым вице-президентом страны, говорится в указе, опубликованном на официальном сайте лидера страны. Теперь, согласно конституции республики, она возьмет на себя полномочия президента, если тот будет не способен исполнять свои обязанности.

К сожалению, у Ильхама Алиева две старших дочери. и сын, которому всего 20 лет. Так что на роль регента решили назначить опытную мамашу, а сыну сделали небольшой, но важный подарок - в конституцию внесли изменения, заметно снижающие допустимый возраст для кандидата в президенты. Кстати, наследника бакинского престола зовут как и дедушку, Гейдаром.

Про наследника минского престола Колю промолчим. Как и про режимы в Средней Азии.

Но вот и замечательный вброс по поводу предстоящих президентских как бы выборов в России.

Выборы президента в 2018 году могут пройти по типу референдума о доверии Владимиру Путину при явном отсутствии сильных конкурентов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на администрацию президента. Во внутриполитическом блоке Кремля не видят смысла в том, чтобы специально подбирать Путину оппонентов, зато хотят добиться самого высокого в истории числа проголосовавших за Владимира Путина. Сейчас рассматриваются разные варианты, в том числе - 70% проголосовавших при 70-процентной явке. Итоговый результат должен превысить все предыдущие - на выборах президента в 2000, 2004, 2008 и 2012 годах.

Президентские выборы могут превратить в референдум о доверии Путину

- Вношу ноу-хау и требую закрепить его за мной! - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Надо проводить не выборы обезличенного президента, а прямо - выборы Путина! Зачем эти американизмы, эти президенты... В России всегда был царь. А что такое "царь", как не родовое имя Гая Юлия Цезаря, первого самодержавного правителя Рима? Ну а Россия - Третий Рим, у нас пусть будет "путин". И никаких "выборов", конечно, а всенародный референдум по одобрению богом данного правителя. Полная преемственность власти, никаких сюрпризов на ближайшую тысячу лет. Даже конституцию менять не нужно, чать не Азебаржан какой - в основном законе ведь сказано, что высшим проявлением власти народа является референдум. Вот и проводить референдум по избранию путина народом. Тем более, что такое путин, как не народ? И дай бог здоровья первому путину страны В.В.Путину, а там путиным может стать и Медведев, и Сечин, и Матвиенко, и Ольга Бузова, и даже собачка какая-нибудь... С явкой же все совсем просто - надо просто объявить данные с камер на избирательных участках государственной тайной, и явка сама собой повысится.



Рейтинг:   2.23,  Голосов: 13
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Всего комментариев к статье: 10
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(без названия)
Дмитрий ОЦМ написал 21.02.2017 15:19
Вот вы Анатолий, с иронией пишите, а они всерьез все это делают.
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Даешь просвещенную Империю!!!
Лис написал 21.02.2017 15:18
Долой диктатуру ЦБ России и частных барыг!!!Долой клоунов-бастардов-Алиева,Путина,Лукашенко,Назарбаева...!!!Наши танки проедут по олигархам!!!
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(без названия)
стои694 написал 21.02.2017 15:07
Зачем из закомплексованного, серенького и недалекого человечка делать доморощенного Самца?
вСЕМ ЛЮДЯМ СМЕШНО ТАКОЕ ВИДЕТЬ?
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"Без моего ведома ни один лист не шевельнется в Чили."
Пиночет написал 21.02.2017 14:28
.
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Так нормально..
Szanya написал 21.02.2017 14:26
Так это очень даже хорошо, Тов.Анатолий, что Гарант на себя всю вертикаль власти завязал, кругом его личные друзья, вот убери его и все хана конструкции. Не-а, не на всех просторах постСССР движение к убогой монархии, у молдован нормальная сменяемость власти, реальные конкурсы на замещение вакантных должностей у госслужащих, понятно, что и там блат имеет место быть, но откровеенные дебилов просто близко не подпустят к управлению.
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(без названия)
Лис написал 21.02.2017 14:22
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В общем, остановите земной шар, я сойду... Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
алекс настоящий настоящий написал 21.02.2017 14:18
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Все азиатские деспотии наследственны
Мозговед написал 21.02.2017 14:17
И странно, что товарищи коммунисты от этого делают большие глаза, возмущаются и говорят о какой-то демократии. А разве столь вами любимая коммунистическая наследственная псевдомонархия в Северной Корее не из той же оперы? Дед Ким Ир Сен, сын Ким Чен Ир, внук Ким Чен Ын. Так какие же претензии к Алиеву?
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Сделать любовь к фюреру, т.е. к Путину, правовым понятием, в МВД и армии ввести девиз
"Моя честь - моя верность" и присягу лично Путину, написал 21.02.2017 14:16
за неявку на выборы и порчу бюллетеней установить уголовную ответственность.
.
Самое же простое - ввести чрезвычайное положение, выборы отменить, в здании Госдумы устроить казармы Национальной гвардии.
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А что, СССР нельзя считать точно такой же монархией, как сегодня РФ?
У меня другое ноу-хау написал 21.02.2017 14:09
Провозгласить товарища Путина В.В. Генеральным секретарем конституционно правящей партии (пожизненно). При этом совершенно не имеет значения название партии, ее программа и даже устав.
И все!
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