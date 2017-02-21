ПостСССР движется к монархии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан первым вице-президентом страны, говорится в указе, опубликованном на официальном сайте лидера страны. Теперь, согласно конституции республики, она возьмет на себя полномочия президента, если тот будет не способен исполнять свои обязанности.

К сожалению, у Ильхама Алиева две старших дочери. и сын, которому всего 20 лет. Так что на роль регента решили назначить опытную мамашу, а сыну сделали небольшой, но важный подарок - в конституцию внесли изменения, заметно снижающие допустимый возраст для кандидата в президенты. Кстати, наследника бакинского престола зовут как и дедушку, Гейдаром.

Про наследника минского престола Колю промолчим. Как и про режимы в Средней Азии.

Но вот и замечательный вброс по поводу предстоящих президентских как бы выборов в России.

Выборы президента в 2018 году могут пройти по типу референдума о доверии Владимиру Путину при явном отсутствии сильных конкурентов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на администрацию президента. Во внутриполитическом блоке Кремля не видят смысла в том, чтобы специально подбирать Путину оппонентов, зато хотят добиться самого высокого в истории числа проголосовавших за Владимира Путина. Сейчас рассматриваются разные варианты, в том числе - 70% проголосовавших при 70-процентной явке. Итоговый результат должен превысить все предыдущие - на выборах президента в 2000, 2004, 2008 и 2012 годах.

Президентские выборы могут превратить в референдум о доверии Путину

- Вношу ноу-хау и требую закрепить его за мной! - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Надо проводить не выборы обезличенного президента, а прямо - выборы Путина! Зачем эти американизмы, эти президенты... В России всегда был царь. А что такое "царь", как не родовое имя Гая Юлия Цезаря, первого самодержавного правителя Рима? Ну а Россия - Третий Рим, у нас пусть будет "путин". И никаких "выборов", конечно, а всенародный референдум по одобрению богом данного правителя. Полная преемственность власти, никаких сюрпризов на ближайшую тысячу лет. Даже конституцию менять не нужно, чать не Азебаржан какой - в основном законе ведь сказано, что высшим проявлением власти народа является референдум. Вот и проводить референдум по избранию путина народом. Тем более, что такое путин, как не народ? И дай бог здоровья первому путину страны В.В.Путину, а там путиным может стать и Медведев, и Сечин, и Матвиенко, и Ольга Бузова, и даже собачка какая-нибудь... С явкой же все совсем просто - надо просто объявить данные с камер на избирательных участках государственной тайной, и явка сама собой повысится.