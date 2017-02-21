Путин назначил Жвачкина врио губернатора Томской области

Президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Жвачкина временно исполняющим обязанности губернатора Томской области, сообщает во вторник пресс-служба главы государства.

"Постановляю принять отставку губернатора Томской области Сергея Жвачкина по собственному желанию и назначить Сергея Жвачкина временно исполняющим обязанности губернатора Томской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Томской области", - говорится в тексте указа.

В ходе встречи с президентом Сергей Жвачкин напомнил, что 17 марта у него истекает 5-летний срок пребывания на посту губернатора и выразил желание пойти на выборы в сентябре 2017 года.

"Мы работаем командой, и, конечно, хотелось бы закрепить некоторые позиции, которые удалось завоевать, вместе с томичами, потому что у нас удивительные люди, делать так, чтобы все-таки жизнь становилась лучше. Это самая главная задача, по-моему, для всех", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос президента.