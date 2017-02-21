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Московский листок

Путин назначил Жвачкина врио губернатора Томской области

Опубликовано 21.02.2017 в разделе комментариев 1

Путин назначил Жвачкина врио губернатора Томской области

Президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Жвачкина временно исполняющим обязанности губернатора Томской области, сообщает во вторник пресс-служба главы государства.

"Постановляю принять отставку губернатора Томской области Сергея Жвачкина по собственному желанию и назначить Сергея Жвачкина временно исполняющим обязанности губернатора Томской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Томской области", - говорится в тексте указа.

В ходе встречи с президентом Сергей Жвачкин напомнил, что 17 марта у него истекает 5-летний срок пребывания на посту губернатора и выразил желание пойти на выборы в сентябре 2017 года.

"Мы работаем командой, и, конечно, хотелось бы закрепить некоторые позиции, которые удалось завоевать, вместе с томичами, потому что у нас удивительные люди, делать так, чтобы все-таки жизнь становилась лучше. Это самая главная задача, по-моему, для всех", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос президента.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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жвачкин
123454321 написал 21.02.2017 14:26
http://tv2.today/TV2Old/Gubernator-o-zimney-uborke-ulic-komu-ne-nravitsya-ezzhayte-na-yug-tam-snega-menshe снег убирать они так и не научились , разницы между зимником на севере области и центром города , практически нет .
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