Дмитрий Гудков заявил о решении участвовать в выборах мэра Москвы

Экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков на пресс-конференции во вторник заявил о намерении выдвигаться на пост мэра Москвы в 2018 году. "Я пригласил всех, чтобы официально сообщить о своём решении баллотироваться на пост мэра Москвы в сентябре 2018 г.", - сказал он. По словам политика, он планирует потратить на свою кампанию не менее 100 млн руб. «Понятно, что кризис, обесценился рубль вдвое, в разы выросли цены на агитацию, на печать. Мне нужна эта сумма, а возможно, и гораздо большая», - цитирует Гудкова РБК. При этом он отметил, что средства на свою кампанию он планирует собирать с помощью фандрайзинга ориентируясь при этом на опыт оппозиционера Алексея Навального, который для собственного выдвижения на выборах мэра в 2013 году собрал 103 млн руб.

По словам Гудкова, при выдвижении он надеется на поддержку партии «Яблоко», от которой он баллотировался по федеральному списку в Госдуму в 2016 году. «Я уже встречался с [кандидатом в президенты от «Яблока» Григорием] Явлинским, попросил о поддержке, в том числе и в ходе выдвижения, и Явлинский обещал обдумать [это решение]», — рассказал он.

При этом он отметил, что во время недавнего закрытого внутрипартийного голосования он «легко обошел» своего соперника – главу московского отделения партии Сергея Митрохина, который ране заявлял, что будет участвовать в этих выборах.

«Кроме того, Явлинский заинтересован в сотрудничестве со мной, так как рассчитывает на поддержку во время собственного выдвижения в президенты в 2018 году», — отметил политик.

Председатель «Яблока» Эмилия Слабунова подтвердила изданию, что оба кандидата обратились к «Яблоку» за поддержкой. По ее словам, фаворит скорее всего будет определен по результатам дебатов.

В 2016 году оба политика участвовали в думских выборах и заняли в своих округах вторые места, уступив кандидатам-единороссам. В Тушинском округе Гудков получил 20,4% голосов (выигравший у него Геннадий Онищенко - 26,04%), а Митрохин в Бабушкинском округе - 12,78% (его оппонент Иван Тетерин - 35,86%).